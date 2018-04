Meteo. Sereno o poco nuvoloso tra Puglia e Molise

Di:

Bari. METEO. LUNEDI’: un campo anticiclonico prolunga questa fase all’insegna della stabilità e del bel tempo sulle nostre regioni di Sud-Est. Cielo sereno o poco nuvoloso su coste e pianure di Puglia, Basilicata e Molise. Al pomeriggio sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sulle aree interne appenniniche con locali piovaschi non esclusi sui rilievi molisani. Nel primo mattino nubi marittime o locali foschie interesseranno la costa adriatica e ionico in sollevamento con il riscaldamento diurno Temperature senza particolari variazioni sia nei valori massimi che nei minimi. Ventilazione debole variabile a prevalente regime di brezza lungo le coste con mari quasi calmi o poco mossi.

Martedì 24 Aprile

Il sole si alterna a innocue velature sul Sud-Est

MARTEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia e Tavoliere cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su murge, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 14°C e punte di 25°C. Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.

Mercoledì 25 Aprile

Stabilità e bel tempo sul Sud-Est, salvo piovaschi diurni sui rilievi molisani

MERCOLEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su murge, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Temperature minime stabili, con estremi di 15°C; massime in aumento, con punte di 26°C. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3250 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.