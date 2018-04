Muore travolto in corsa buoi, inchiesta

Di:

(ANSA) – CHIEUTI (FOGGIA), 23 APR – La Procura di Foggia ha aperto un’inchiesta sulle cause che hanno portato alla morte di Michele Florio, il pensionato di 78 anni travolto prima da un cavallo e poi da un carro durante la tradizionale Corsa dei buoi che si è tenuta ieri a Chieuti, piccolo comune foggiano al confine con il Molise. Il cavallo che ha travolto l’uomo aveva disarcionato il cavaliere a causa della rottura del sottopancia della sella.

L’uomo, che era di spalle, non si è accorto dell’arrivo del cavallo in piena corsa che lo ha travolto. E’ finito a terra lungo il tragitto della gara e poco dopo è stato travolto dai carri trainati dai buoi che sopraggiungevano a tutta velocità. Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno ascoltato una quindicina di persone anche legate all’organizzazione dell’evento e hanno avviato verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza previste per questo genere di eventi. Da un video sulla tragedia, si nota che il tracciato della corsa non era delimitato da barriere di protezione.

Associazione animalista, noi facili profeti

(ANSA) – FOGGIA, 23 APR – “Siamo stati purtroppo facili profeti nel prevedere che la corsa dei buoi di Chieuti sarebbe finita in tragedia, e così, dopo la morte del bue stremato durante le prove, è toccato alla vittima umana”. Lo afferma Francesco Fortinguerra, portavoce della campagna contro la corsa promossa da Comitato Europeo Difesa Animali onlus dopo che ieri, a Chieuti, durante la ‘Cavalcata dei buoi’ un uomo di 78 anni, molisano, è stato travolto e ucciso da un cavallo che aveva disarcionato il cavaliere. L’uomo è stato poi investito da uno dei carri dei buoi che partecipavano alla gara che avviene nelle strade del paese a tratti non transennate. L’associazione, che nei giorni precedenti aveva formalmente chiesto alle autorità di vigilare sul rispetto delle norme riguardanti gli animali, annuncia che lancerà “una campagna a livello internazionale con la diffusione delle foto e dei filmati” sulla manifestazione affinché “la Regione comprenda che il discredito che deriva dal mantenere questa corsa barbarica”