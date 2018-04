“Tornare alle origini: il miglior modo per pensare al cibo per il futuro”

Di:

Stornara. “Tornare alle origini. Questo il miglior modo per pensare al cibo per il futuro”. L’idea è quanto di più importante è emerso nel corso della manifestazione Primi di Puglia tenutasi ieri, 22 aprile nell’arco dell’intera giornata.

Organizzato dall’Arci Travel con il patrocinio del Comune di Stornara e della Regione Puglia, l’evento ha avuto inizio nella mattinata, alle 10:30, con l’apertura degli stand in Via Fieramosca, con laboratori didattici dedicati all’olio ed il live cooking show con lo chef Nicola Russo. Nel pomeriggio le attività alle 16:00 con laboratori dedicati alla pasta, mentre alle 18:00 si è tenuto un convegno dedicato al Cibo del Futuro. Ospiti del talk, Veronica Di Gaetano, biologa nutrizionista; Peppe Zullo, chef di fama; Michele Cellammaro, a rappresentanza del panificio artigianale di famiglia di Cerignola.

“Primi di Puglia nasce per convivialità, per valorizzare le eccellenze della nostra tavola.” dichiara il presidente dell’Arci di Stornara, Vincenzo Signoriello “Nasce anche per ritornare a discutere e impegnarci a capire quali sono i nostri prodotti tipici. Il nostro è un territorio ricchissimo, ma non ce ne rendiamo conto. Abbiamo quindi bisogno di dialogare e metterci in rete. Da qui nasce l’esigenza di inserire un momento talk nella manifestazione”.

Al convegno erano presenti anche rappresentanze dell’Amministrazione Calamita di Stornara. L’assessore Alessandro Grandone, la consigliera Adriana Russo, la vicesindaco Brigida Andreano.

“Valorizzare i prodotti locali è importante” le parole dell’assessore Grandone “la legge 142 del 1990 istituisce a tal proposito il DECO, ossia il marchio di garanzia Denominazioni Comunali di origine per la valorizzazione delle produzioni locali”.

L’idea del ritorno ad una alimentazione semplice che privilegi il patrimonio naturale e agricolo locale ha attraversato l’intero convegno nelle parole dei vari ospiti. “Partire dal passato per ritornare alla semplicità ma guardando alla tecnologia moderna a ai nuovi prodotti nella misura in cui questi aiutino a tutelare la salute” il parere espresso dalla biologa presente, dott.ssa Di Gaetano.

Peppe Zullo, lo chef contadino, ha poi proposto una sorta di viaggio nella serie di esperienze culinarie, di ricerca e di esplorazione vissute nel corso della sua carriera fino a tempi più recenti. “Capire il patrimonio che abbiamo” il suo monito. “Imparare e poi viaggiare per capire chi siamo e cosa facciamo nel confronto con altri paesi ed altri popoli. Noi ci lasciamo spesso ingannare dai prodotti che ci arrivano dall’esterno e non utilizziamo a pieno il patrimonio che abbiamo. Basterebbe imparare a riconoscerlo” il suo suggerimento rivolto ai giovani.

Infine, la testimonianza di un giovane panettiere di Cerignola che tiene a continuare un’attività ereditata dal nonno e dal padre, Michele Cellammaro. “Ho deciso di tornare agli albori della panificazione per valorizzare la semplicità del pane” le sue parole pronunciate con passione ed entusiasmo.

Il talk si è concluso con il conferimento di un premio istituito dall’Amministrazione Calamita volto al riconoscimento dei giovani imprenditori che hanno creduto nella terra locale ed hanno investito in attività da svolgere in loco.

L’evento ha avuto poi seguito con un percorso enogastronomico ed il concerto del sassofonista James Senese con Napoli Centrale ed il chitarrista Antonio Onorato, grandi nomi del panorama musicale partenopeo che, con il grandissimo Pino Daniele, hanno scritto pagine indelebili della storia della musica italiana.

Daniela Iannuzzi