Villa Mafalda, innovazioni nella neurologia pugliese

Ha riscosso un grande successo la recente “Settimana del Cervello” che, come in tutta Italia, anche in Puglia ha rappresentato la giusta occasione di informazione, nella quale un grande pubblico di cittadini ha incontrato il mondo dell’accademia per discutere di neurologia. Un evento di rilievo che ha ottenuto un ottimo feedback da parte dei professionisti distribuiti in tutto lo stivale. Villa Mafalda in Roma, centro polispecialistico situato nel cuore della capitale, ha confermato attraverso le sue recensioni, la grande importanza, sia per pazienti che per specialisti, di conoscere tutte le novità disponibili attualmente in ambito sanitario.

La Settimana del Cervello e gli eventi informativi sul tema si sono concentrati sulla presentazione delle ultime innovazioni tecnologiche in materia di terapia, attraverso l’intervento e la prevenzione delle patologie che affliggono il cervello e il sistema nervoso. Tra i brevetti che hanno riscosso un notevole successo spiccano i sistemi chirurgici ad ultrasuoni, estremamente utili e precisi nel trattamento dell’Alzheimer. Sotto stretta osservazione anche le terapie mirate a sopire i geni che causano l’insorgere di patologie strettamente legate al sistema nervoso, come l’epilessia e il morbo di Parkinson.

Le opinioni dei centri di ricerca e di VillaMafalda sottolineano la grande importanza delle innovazioni nel campo della radiologia, che hanno messo a disposizione dei neurologi strumenti di screening e monitoraggio utilissime. Impossibile in questo contesto ignorare i commenti positivi e le recensioni che riguardano le diverse cliniche pugliesi, attualmente in possesso di un equipaggiamento appositamente dedicato all’imaging HD, in grado di limitare al minimo l’esposizione involontaria di altri tessuti ai raggi IR.

La fase si diagnosi è determinante e secondo l’opinione della Casa di Cura Villa Mafalda aiuta ad affrontare patologie degenerative sin dalle loro prime manifestazioni evitando l’insorgere di successive complicazioni. Con una diagnosi precoce si possono limitare fin da subito i sintomi, come provano i commenti dei ricercatori sul tema dell’Alzheimer. Il controllo delle infiammazioni cerebrali aiuta a prevenire la patologia neurodegenerativa, un’informazione che ha permesso lo sviluppo della molecola PEA-um, capace di salvare la memoria dei pazienti che si confrontano con i primi sintomi della malattia.

È fondamentale assicurarsi che il problema venga scoperto e trattato con velocità. I metodi di diagnosi moderni coinvolgono diverse discipline ed offrono ai pazienti e ai neurologi strumentazioni ad alto contenuto tecnologico particolarmente efficaci nel rilevamento delle patologie. È il caso del pupillometro, che secondo le più autorevoli recensioni è un perfetto sostituto della tradizionale ‘lampadina’, utilizzata per verificare la condizione neurologica del paziente attraverso l’occhio. Come confermato anche da Villa Mafalda Roma questo piccolo strumento manuale unisce la tecnologia a infrarossi a quella di un piccolo computer offrendo i parametri di reattività della pupilla e tutte le informazioni sullo stato del tronco encefalico.

La correlazione tra lo stato dell’occhio e l’insorgere di sintomi legati a patologie neurologiche è uno dei motivi per cui i dottori di AktiVision, il reparto oculistico hi-tech di Villa Mafalda, riservano una grande attenzione alle ultime tecniche di diagnosi che l’innovazione ha messo a disposizione degli specialisti. Non è infatti raro che problematiche come emorragie, ematomi, e infezioni all’encefalo si manifestino attraverso l’insorgere di sintomi relativi all’area oculare. Sul sito www.aktivision.it sono disponibili una serie di recensioni, indicazioni e commenti per uno stile di vita salutare e per comprendere quando è il caso di richiedere una visita di controllo dallo specialista e affrontare il problema delle malattie oculari e neurologiche.

Interdisciplinarietà, apertura all’innovazione, capacità di esporre al pubblico i rischi e le nuove possibilità della scienza. Queste secondo VillaMafalda sono le linee guida che definiscono la neurologia moderna. Grazie ad una serie di interventi mirati, anche la sanità pugliese ha dimostrato una proficua ricettività riguardo le innovazioni mediche offrendo al paziente soluzioni davvero all’avanguardia. Un’opinione comune e una linea d’azione che ha dato i suoi frutti, facendo del ‘tacco d’Italia’ uno dei poli di eccellenza medica del Meridione.