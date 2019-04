Auto in scarpata: un morto e un ferito

Di:

(ANSA) – NUORO, 23 APR – E’ di un morto ed un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte in una strada di penetrazione agraria lungo la provinciale tra Villagrande Strisaili e Talana, in Ogliastra. L’auto con due persone a bordo, per cause ancora da accertare, si è ribaltata finendo in una scarpata: un agricoltore di Villagrande è stato sbalzato dal mezzo rimanendo schiacciato. L’altra persona, ferita gravemente, è riuscita a trascinarsi sino ad un ovile, dove stamattina è stata trovata da alcuni allevatori che hanno dato l’allarme.

Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Nuoro. Sul posto sta operando la polizia stradale di Lanusei.