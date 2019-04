Di:

Nel momento in cui una coppia di sposi si separa, la residenza del figlio viene decisa dai genitori: sono padre e madre che, con il loro accordo di separazione consensuale, possono decidere dove il minorenne andrà a vivere da quel momento in poi. Ma se i genitori, non trovando un’intesa, dovessero affidarsi alla decisione del giudice, sarà quest’ultimo a stabilire dove collocare il bambino.

La scelta, di solito, ricade sulla madre per una sorta di preferenza che la giurisprudenza della Cassazione ha ormai stabilito da diverso tempo, sempre che non vi siano valide ragioni per preferire l’altro genitore. In tutto questo, che peso ha la scelta del minore? Il figlio può decidere con quale genitore stare? Una recente sentenza della Suprema Corte ci aiuta a comprendere come stanno le cose [1].