Grassadonia: “Sul 2-1 è iniziata un’altra gara”

“Un gran primo tempo, poi sul 2-1 è iniziata tutta un’altra partita”.

Al termine della sfida con il Livorno, la disamina di Mister Grassadonia è lucida: “Formazione iniziale inedita? Ho messo in campo chi durante la settimana mi ha dato le maggiori garanzie di poter dare il massimo dal punto di vista fisico. L’analisi della partita è chiara: abbiamo fatto un gran primo tempo, potevamo fare anche il terzo gol, proprio in avvio di ripresa. Il gol subito ha riaperto la partita, è subentrata un po’ di paura, poi il Livorno lo conoscevamo, sappiamo che è pericoloso sui calci piazzati, avendo anche Diamanti che calcia benissimo. Noi purtroppo siamo stati poco lucidi. I cambi? Sono stati fatti ruolo per ruolo. Matarese non ne aveva più, Busellato era già ammonito, mentre Cicerelli ha chiesto il cambio. Il rigore parato da Leali? Un segnale positivo”.

Tutte le dichiarazioni di Gianluca Grassadonia, nel video della conferenza stampa.

“Siamo stati padroni del campo fino al primo gol del Livorno, poi è subentrata un po’ di paura”. Una gara dai due volti secondo Giuseppe Loiacono, capitano rossonero di giornata: “Un primo tempo in cui abbiamo dominato il campo, arrivavamo prima su tutti i palloni, eravamo abbastanza tranquilli. Il primo gol loro ha cambiato tutto, abbiamo smesso in parte di giocare, magari anche un calo fisico che ci ha costretti ad abbassarci, poi è subentrata la paura. I cambi? Non credo abbiano condizionato l’andamento della partita, a volte poi sono anche obbligati e tutti dobbiamo farci trovare pronti. Sicuramente c’è tanto rammarico, è un peccato perché abbiamo buttato via una grossa opportunità. Sappiamo che non è finita, sarà dura, ma dobbiamo lottare fino alla fine, c’è ancora speranza”.

Tutte le dichiarazioni di Giuseppe Loiacono, nel video della conferenza stampa.

