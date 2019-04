Inter-Juve: un derby d’Italia senza pressioni

Di:

Da una parte, un’Inter quasi ormai certa della partecipazione in Champions League nella prossima stagione grazie al pareggio casalingo contro la Roma nell’ultima di campionato, dall’altra una Juve che proprio nella giornata appena trascorsa ha festeggiato l’ottavo titolo consecutivo: forse mai nella storia un “derby d’Italia”, come viene definita questa classicissima sfida, è valso meno. Il gol di Perisic contro i giallorossi e l’autogol di Pezzella allo Stadium nell’ultimo turno hanno probabilmente tolto un po’ di pepe alla gara. Eppure, da qualsiasi parte la si guardi, questa partita non è e non sarà mai una partita come le altre: troppa la rivalità tra le due squadre e i conti aperti tra i due club, con il solito strascico lasciato da una Calciopoli che di fatto non è mai stata chiusa. E vedrete che alla vigilia si parlerà ancora del famoso rigore negato all’Inter da Ceccarini: sono passati vent’anni da quell’episodio ma, nonostante tutto, questo anima ancora le conversazioni nei bar di tutta Italia. Anche questo è Inter-Juve, fa parte del copione e dell’avvicinamento ad una gara che, come detto, non potrà mai essere etichettata come “normale”: l’Inter farà di tutto per interrompere i festeggiamenti degli acerrimi rivali, anche perché se c’è qualcuno che ha qualcosa da perdere in questa sfida, di sicuro questo qualcuno veste i colori nerazzurri: il vantaggio dei ragazzi di Spalletti sull’Atalanta, attualmente quinta, è rassicurante (5 punti), ma non definitivo.

Un passo falso potrebbe alimentare le speranze di rimonta dei bergamaschi, ma anche quelle dei “cugini” rossoneri quarti in graduatoria (il Milan sarà impegnato domenica sera a Torino contro i granata di Mazzarri in un’altra sfida Champions League, mentre la squadra di Gasperini scenderà in campo lunedì sera all’Atleti Azzurri d’Italia contro l’Udinese a caccia di punti salvezza). Dunque, toccherà proprio all’Inter fare la partita, mentre la Juve può giocare senza pensieri ed eventualmente sfruttare gli spazi concessi dagli avversari in ripartenza. E i pronostici calcio non possono non essere influenzati da questa situazione di classifica: se il campionato fosse ancora aperto, e magari la Juve avesse avuto realmente bisogno di fare punti a San Siro, forse l’Inter non sarebbe stata considerata “così” favorita. I bookmakers, infatti, vedono proprio una vittoria dei padroni di casa come più probabile rispetto a quella degli ospiti. Le quote degli esperti, poi, disegnano una gara con poche reti, il cui risultato più “scontato” è l’1-0 per Icardi e soci. Di certo Cristiano Ronaldo e compagni non andranno a San Siro a fare una “passeggiata di salute” e tutti, da Allegri fino alle alte sfere della dirigenza, ricorderanno ai giocatori l’importanza di questa partita al di là di quanto conti, o non conti, il risultato. L’ordine di scuderia sarà quello di evitare brutte figure e, possibilmente, celebrare e onorare a dovere il titolo proprio in casa degli storici rivali. L’appuntamento è previsto per sabato sera alle 20:30 in una San Siro che, complice le festività e la classifica, potrebbe non regalare il colpo d’occhio delle grandi occasioni, ma che comunque si vestirà a festa per ospitare il terzo “derby” della stagione.