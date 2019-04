Manfredonia, al via la quattro giorni di “Love fest” e “Shopping in love”

Di:

“Love Fest” e “Shopping in Love”, quattro giorni per iniziare ad amare (nuovamente) la città nella stagione degli amori per antonomasia, valorizzarla e rispettarla in primavera come segno di risveglio e rinascita. Nei giorni 24-25-27-28 aprile, Manfredonia è pronta a sorprendere ed accogliere cittadini, turisti ed avventori con un originale cartellone di eventi – organizzato dall’Agenzia del Turismo e dall’Associazione Manfredonia Attiva – Commercio & Turismo (AMA) – che strizza l’occhio all’entertainment per giovani e famiglie, rivalutando in chiave artistica e commerciale il centro storico.

Fil rouge l’amore, declinato in tutte le sue forme, raccontato e fatto vivere con diversi appuntamenti ed esperienze artistiche nel cuore di Manfredonia. Contest, live music, intrattenimento, spettacoli e performance artistiche, sport (calciobalilla umano), happening culturali.

In evidenza la promo “#ShoppingInLove”, un segno di gratitudine e di affetto dei commercianti di Manfredonia verso i propri concittadini e di benvenuto nei confronti degli ospiti e turisti. Nei giorni di mercoledì 24, giovedì 25, sabato 27 e domenica 28 aprile, gli avventori che effettueranno una spesa minima di 40 euro nelle attività commerciali convenzionate con l’Associazione “AMA”, avranno diritto ad un buono di 4 euro, da spendere entro il 1° maggio (nel programma tutti i dettagli).

Tra gli appuntamenti in programma, si segnalano gli “Allestimenti Creativi” in alcune zone centrali della città, pronti a sorprendere ed accogliere cittadini e turisti ed a catturare la curiosità dei social network. Le installazioni artistiche sono realizzate da: “Associazione Anime del Sud” (Via Arcivescovado), “Associazione La Fenice” (Arco Boccolicchio), “La Ciambotta” (Pertuso del Monaco), Polo Socio Sanitario “Le Rondinelle” (Via Campanile), Lello Leone “Via Santa Maria delle Grazie”. Un’iniziativa, voluta fortemente dall’Agenzia del Turismo, che vede all’opera l’ingegno ed la manualità artistica del capitale umano del Carnevale di Manfredonia.

Collegato agli “Allestimenti Creativi” c’è il Contest ‘#LoveFest’. Chiunque potrà scattare la propria foto e postarla sul proprio profilo Facebook e Istagram con l’hashtag #LoveFest Taggando @VisitManfredonia e @Associazione Commercianti di Manfredonia (la foto con più Like sarà premiata con il Premio WIND PAD W700 MEDIACOM – Offerto da PC Center di Saverio Guerra – Lungomare Nazario Sauro 14 F, la Seconda con più voti sarà premiata con un Cuscino a forma di Cuore da personalizzare con la foto del vincitore, offerta da MY PRINT di Michele Lauriola in Via della Croce 73/O).

“Un nuovo racconto, giovane e fresco della città – dichiara Saverio Mazzone, A.U. dell’Agenzia del Turismo -. Abbiamo con piacere unito le forze con l’Associazione AMA per valorizzare il centro storico della città in giornate turisticamente molto appetibili e, non affatto di secondo piano, dare spazio al talento ed alle energie propositive di Manfredonia. ‘Love Fest’ e ‘ShoppingLoveFest’ sono un bel mix di eventi, trasversali nel target e di sicuro appeal, vista la curiosità che suscitano i vari format in programma. Una città che ha tanta voglia di essere viva e vissuta, di raccontare e di essere raccontata. Si (ri)parte con (l’)amore, che è sinonimo di cura, rispetto, conoscenza ed apprezzamento. Senza questi elementi, non può esserci benessere e crescita. E’ questione di feeling, da ritrovare e rilanciare”.

“L’unione fa la forza; i nostri associati hanno colto con entusiasmo la sfida di essere positivi e propositivi, di impegnarsi in prima persona per mettere in campo idee che possano garantire, durante tutto l’arco dell’anno, eventi commerciali e turistici – aggiunge Raffaele Fatone, Presidente dell’Associazione AMA -. Stiamo muovendo i primi passi e ci conforta la forte crescita delle adesioni e delle proposte. In collaborazione con l’Agenzia del Turismo, capace in questi anni di dimostrare notevoli capacità organizzative nell’animazione e promozione della città, abbiamo ideato e realizzato lo ‘ShoppingLoveFest’, esperimento molto interessante che, sono certo, risulterà particolarmente apprezzato dai nostri concittadini e da quanti in quei giorni sceglieranno la città di Manfredonia per trascorrere qualche ora di relax. Un buon inizio, di un lungo percorso non solo per i commercianti, ma per tutta Manfredonia”.

IL PROGRAMMA

24 aprile (MERCOLEDI’)

• INFOPOINT Fioridea di Massimo Rignanese in via Gargano 116 (che riserverà un bellissimo allestimento floreale dove poter anche fare la vostra foto del concorso).

• INFOPOINT Antica Fioreria di Antonio Tasso Viale Aldo Moro 58 b (che riserverà un bellissimo allestimento floreale per poter anche fare la vostra foto del concorso).

• INFOPOINT Edicola “Buona Giornata” di via Barletta (che riserverà un mini allestimento per poter anche fare la vostra foto del concorso).

• dalle 17.30 alle 20.00 Re Manfredi Pizzeria e Ristorante Il Porto – via del Porto n. 16 – presenta un evento dedicato a grandi e piccoli, dove potrete truccarvi a tema “AMORE” aiutati da simpatiche Mascotte e poter anche fare la vostra foto del concorso.

• ore 19.00 in Piazza del Popolo coreografie hip-hop e jazz funk a cura dell’asd MARY J STYLE (via Martiri di Cefalonia n° 2/a) con crew premiate a livello nazionale.

• ore 20.00 Taglieri e Bicchieri e Perbacco – via S. M. delle Grazie – evento Music Live

• ore 22.00 InPiazzetta – – Piazzetta Mercato – Musica Live con il gruppo musicale Onde Radio Italia

25 aprile (GIOVEDI’)

• dalle 10.15 alle 12.30 Thun Shop in Corso Manfredi N. 198 “Evento decora per un amico”: se ti piace dipingere porta solo la tua creatività e una donazione per sostenere la “fondazionelenethunonlus” nella creazione dei laboratori di ceramico-terapia nei reparti di onco-ematologia pediatrica degli ospedali italiani. Il dipinto più originale sarà premiato!

• Wycon in Corso Manfredi n.213 mette a vostra disposizione gratuitamente prove di trucco e consigli della make-up artist

• dalle 17.30 alle 20.00 Re Manfredi Pizzeria e Ristorante Il Porto invia del Porto n. 16 – evento dedicato a grandi e piccoli, dove potrete truccarvi a tema dell’evento “l’Amore” aiutati da simpatiche Mascotte.

• ore 18.00 le attività Vintage Store, l’Altro Kids, Outlet dell’Occhiale, Le Must e Strenixo presentano in Corso Manfredi evento Music Live

• ore 18.00 InPiazzetta – Piazzetta Mercato apericena con Music Live con Dj Set.

• ore 18.00 Paglione Calzature – Corso Manfredi n.219 – evento Music Live ,

• ore 19.00 Taglieri e Bicchieri e Perbacco – via S. M. delle Grazie – evento Music Live

27 aprile (SABATO)

– Paradiso Gioielli, Corso Manfredi n. 162 presenta Giornate Speciali UNOde50, partecipa al contest fotografico e vinci un gioiello UNOde50.

• ore 12.00 in Piazza del Popolo Piccoli per Sempre presenta il primo spettacolo di “Teatrino di marionette”.

• ore 12.00 Le Delizie di Amerilde di Luciana Di Pierro, creerà biscotti per bimbi con spazi recintati con tavoli e sedie.

• ore 18.00 Gioielleria Cosentino – Corso Manfredi n.179 – evento Music Jazz Live.

• ore 18.00 in Piazza del Popolo Piccoli per Sempre presenta il secondo spettacolo “teatrino di marionette”.

• ore 18.30 – in Piazza del Popolo – I Fiori e Le Farfalle volanti dell’associazione di Ginnastica Artistica Gymnasia

• ore 19.00 Il Caramellaio Corso Manfredi n. 105 sculture di pasta di zucchero e palloncini per grandi e piccoli.

• ore 22.00 InPiazzetta – Piazzetta Mercato – Music Live con Dj Set.

28 aprile (DOMENICA)

• Paradiso Gioielli, Corso Manfredi n. 162 presenta Giornate Speciali UNOde50, partecipa al contest fotografico e vinci un gioiello UNOde50.

• ore 11.00 Street Band – musica divertente dal vivo suonata per le vie della Città.

• dalle 11.00 alle 12.30 Thun Shop in Corso Manfredi N. 198 “Evento decora per un amico”: se ti piace dipingere porta solo la tua creatività e una donazione per sostenere la “fondazionelenethunonlus” nella creazione dei laboratori di ceramico-terapia nei reparti di onco-ematologia pediatrica degli ospedali italiani. Il dipinto più originale sarà premiato!

• ore 11.30 in Piazza del Popolo “ETOILE DANCING SHOPPING” esibizione della scuola danza ETOILE di Carmela D’Apolito con le coreografie di Roberta Posa.

• ore 12.00 Cartolibreria Tuppi Corso Manfredi n. 178 presenta il firmacopie del famoso youtuber Marco Cellucci con il libro “Tutto si può ballare”,

• dalle 17.30 alle 20.00 Re Manfredi Pizzeria e Ristorante Il Porto invia del Porto n. 16 – evento dedicato a grandi e piccoli, dove potrete truccarvi a tema dell’evento “l’Amore” aiutati da simpatiche Mascotte.

• ore 18.00 le attività Vintage Store, l’Altro Kids, Outlet dell’Occhiale, Le Must e Strenixo presentano in Corso Manfredi evento Music Live

• ore 19.00 Taglieri e Bicchieri e Perbacco – via S. M. delle Grazie – evento Music Live.

• ore 19.00 Il Caramellaio Corso Manfredi n. 105 sculture di pasta di zucchero e palloncini per grandi e piccoli.

• ore 10:00 alle 21:00 – Piazza del Popolo – Torneo Calcio Balilla UMANO e gonfiabili per bambini. Organizzato da Nicola Mangano in Collaborazione con UISP e Piccoli x Sempre.

• dal 4 al 12 Maggio 2019 la Galleria d’Arte “Il Novecento” presenta una Mostra Collettiva presso il LUC (Laboratorio Urbano Culturale). Verranno esposte opere di vari artisti contemporanei tra cui Angelo Favaro, Athos Faccincani, Giuseppe Migneco, Aldo Parmigiani, Giovan Francesco Gonzaga, Remo Squillantini e i favolosi bassorilievi dipinti a mano di Cartapietra.

PROMO #ShoppingInLove

Se fai una spesa minima di 40 euro nelle seguenti attività commerciali della nostra Associazione Commercianti di Manfredonia “AMA” nei giorni di mercoledì 24, giovedì 25, sabato 27 e domenica 28 aprile, hai diritto ad un buono di 4 euro, da spendere (entro il 1° maggio):

B WHITE – corso Manfredi n.160

GIOIELLERIA COSENTINO – corso Manfredi n.179

VINTAGE STORE – corso Manfredi n.98

LA LUNA INTIMO– corso Manfredi n.100

MARA CAROL – corso Manfredi n.189

BARBARA RICCARDO – corso Manfredi n.149

OUTLET DELL’OCCHIALE – corso Manfredi n.90

MOMENTI DI MODA ABBIGLIAMENTO – via Magazzini n.48

GALLERIA D’ARTE IL NOVECENTO – corso Manfredi n.192

KARIBU’ – Via dell’Arcangelo, 6,

GASP – corso Manfredi n.159

KIDS – corso Manfredi n.109

BLUE SPIRIT – corso Manfredi n.134

L’ALTRO KIDS – corso Manfredi n.73

STRENIXO’ – corso Manfredi n.75

MEDIA BUFFETTI CORNER – via Tribuna n.71

QUORE – corso Manfredi n.166

CHARME COLLECTION – Via Arcivescovado, 9

PARADISO GIOIELLI – corso Manfredi n.16 e n.196

GIOIELLERIA LI BERGOLIS – Via Gargano, 86

WYCON – corso Manfredi n.213

THUN SHOP – corso Manfredi n.198

ANNAE… – corso Manfredi n.174

BOUTIQUE DELLA SCARPA – corso Manfredi n.28

OTTICA GIORNETTI – corso Manfredi n.205

PROFUMERIA FOR YOU – via Magazzini n.54 e corso Manfredi 293

GRIFA ABBIGLIAMENTO – corso Manfredi n.189

PRINK cartucce e toner per stampanti – via delle Antiche Mura, 62

FIORIDEA DI MASSIMO RIGNANESE – via Gargano, 116

BERGA KIDS – via Scaloria, 56

LE GRIFFE – via Tribuna, 174

NUVOLA ROSSA – corso Manfredi n.115

FRUTTA SECCA ESOTICA – corso Manfredi n.236

012 BENETTON – corso Manfredi n.150

BENETTON / SISLEY – Piazza del popolo 5

CARTOLIBRERIA TUPPI – Corso Manfredi, 178

GIOIELLERIA BOTTALICO – Corso Manfredi, 161,

Da consumarsi nelle seguenti attività:

RE MANFREDI PIZZERIA – Via del Porto, 16

LE DELIZIE DI AMERILDE Piazza della Libertà, 1c

EDICOLA BUONA GIORNATA (BUONO SUI PRODOTTI, NON EDICOLA) – via Barleta

InPIAZZETTA -Piazzetta del Mercato,

Caffetteria ALBATROS Via Palmiro Togliatti, 50

CIVICO 5 – Via del Rivellino, 5,

TAGLIERI E BICCHIERI – Via Santa Maria delle Grazie, 16

PERBACCO – Via Santa Maria delle Grazie, 5

BAR PACE – Via Gargano, 120,

CAFE’ DES ARTISTES – Corso Manfredi, 204,

LONDON BAR – via antiche mura 129

LIEVITO MADRE PIZZERIA – Via Stella, 41,

BAR GATTA – Corso Manfredi, 35

BAR STELLA – Corso Manfredi, 248

