Matteo Ognissanti “Due anni intensi”

Manfredonia, 23 aprile 2019. ”Sono stati due anni intensi, un’esperienza formativa, entusiasmante ma allo stesso tempo complicata e difficile. Ho avuto l’onore di amministrare Manfredonia, la mia, la nostra amata città. Ho cercato di dare il mio contributo in un contesto non facile (corte dei conti commissione di accesso agli atti) nel settore urbanistica e pianificazione del territorio. Molto si è fatto, tanto si poteva ancora fare:

1 PUG.,

2 PIANO CASA.,

3 RIGENERAZIONE URBANA (5 MILIONI DI EURO PER 6 PROGETTI).,

4 CONTRATTO ACQUA ZONA INDUSTRIALE.,

5 POLDER DI SIPONTO.,

6 REGOLARIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI,.

7 DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI.

Spesso ho trascorso più di 12 ore in ufficio togliendo tempo alla mia famiglia (ringrazio mia moglie che mi ha supportato e sopportato), al mio lavoro. Ma non ho rimpianti. Ai denigratori di professione dico solo che la politica è confronto utile per Manfredonia che va amata sempre, non é demolizione dell’avversario politico, non serve a nessuno.

Voglio ringraziare innanzitutto Angelo RICCARDI per aver avuto fiducia in me ed avermi fatto fare questa esperienza di vita e, soprattutto, per aver speso nove anni della sua vita a servizio della città di Manfredonia, trasformandola in meglio e facendola progredire.

Ringrazio il dirigente dell’urbanistica Ing. Antonello Antonicelli professionista validissimo che ha sempre operato per il bene della città. Ringrazio i consiglieri comunali che mi hanno sostenuto, ed infine, tutti i dipendenti comunali con cui mi sono rapportato, in particolare modo con quelli del settore urbanistica.

Vi garantisco che c’è gente che lavora sodo per il bene della città.

“MANFREDONIA È UNA CITTÀ BELLISSIMA, MANFREDONIA NON VA DENIGRATA, MANFREDONIA VA SOLO AMATA”.

Un abbraccio a tutti!”.