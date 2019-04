A Monte Sant’Angelo è tempo di jazz con Mark Harris e Antonella Ruggiero

Di:

Monte Sant’Angelo celebra l’International Jazz Day, la giornata internazionale dichiarata dall’Unesco “per evidenziare il jazz e il suo ruolo diplomatico di unire le persone in tutti gli angoli del globo, con due grandi appuntamenti.

Si comincia sabato 27 aprile con il concerto Antonella Ruggiero, che si esibirà con Mark Harris in Piazza de Galganis. Mark Harris, noto per la sua attività di polistrumentista e produttore discografico nell’ambito della musica leggera italiana, a collaborato tra gli altri con Fabrizio De André, Edoardo Bennato, Toni Esposito, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Giorgio Gaber, Skiantos, Mia Martini, Enzo Jannacci, Pino Daniele, Roberto Vecchioni e Renato Zero.

Evento a ingresso libero.