Ascoli Satriano, incidente a camion: parte del carico sulla carreggiata

, 24 aprile 2020. La strada statale 655 “Bradanica” è provvisoriamente chiusa al traffico ad Ascoli Satriano (FG) in direzione Foggia. Il provvedimento si è reso necessario in seguito ad un incidente avvenuto al km 18,300. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha impattato autonomamente contro la barriera laterale di sicurezza. In seguito all’impatto, il rimorchio si è staccato dalla motrice e parte del carico si è riversata sulla sede stradale. Sono già in corso le operazioni di svuotamento del rimorchio finalizzate alla successiva rimozione. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strada provinciale a partire dallo svincolo al km 19,700.