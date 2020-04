Foggia. Buoni pasto, oltre 1.000 famiglie hanno ricevuto la prima parte

Ieri in commissione politiche sociali è stata ospite l’ assessore ai servizi sociali Raffaella Vacca. Lo comunica in un video il consigliere comunale di Fi Raffaele Di Mauro. Le commissioni, com’è noto, da una settimana si riuniscono in video conferenza. L’argomento di cui si è parlato sono i buoni pasto, su cui, dice Di Mauro, sono arrivate maggiori richieste di chiarimenti.

Ecco i numeri comunicati dal consigliere: “Sono 15 gli assistenti sociali che stanno valutando le domande arrivate al Comune di Foggia, fino a venerdì erano pervenute 4605 domande, analizzate 2621, accettate1496, 1049 hanno percepito la prima parte. 1125 le pratiche scartate, ancora1900 circa sono da lavorare. Il bando è aperto e si può ancora fare domanda. Il buono pasto è di 5 euro al giorno per componente familiare e se ci sono dei minori è di 7 euro”. Chi può ricevere i buoni pasto? “Quelli che non hanno fonte di reddito, ma sono arrivate anche altre richieste a riguardo: chi prende la cassa integrazione può partecipare? Se non percepita dal mese scorso, per esempio, dà diritto alla partecipazione, stesso discorso per i lavoratori saltuari che hanno interrotto l’attività a causa dal coronavirus”.

E’ un periodo difficile e la politica deve fare il suo a livello nazionale, regionale e comunale, questo è un momento unico nella storia della nostra città, cerchiamo di essere comprensivi nello svolgimento dei lavori degli uffici che hanno tante richieste. Alla consegna del primo buono c’è anche il pacco alimentare che viene dalla raccolta del grande cuore della città e che stanno distribuendo i volontari con la Protezione civile”.