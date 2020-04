Casa Sollievo: “Poco invasiva ed efficace: la radiologia interventistica a fianco degli anziani”

In un articolo pubblicato su “La Repubblica-Salute”,– ci spiega come questa branca della medicina può aiutare a curare pazienti costituzionalmente fragili come gli anziani, con meno rischi e tempi di ricovero più brevi.

«È una branca ultraspecialistica della Radiologia – scrive il dottor Florio – che include tutte quelle procedure terapeutiche eseguite per via percutanea, senza ricorso alla “scopertura” chirurgica dei distretti corporei su cui si opera, grazie alla guida delle immagini anatomiche ottenute mediante tecniche e apparecchiature radiologiche, che possono essere, a seconda dei casi: raggi X, ecografia, Tac».

«Pressoché tutti gli organi ed apparati del corpo possono essere raggiunti con le tecniche di Radiologia Interventistica: l’addome (intestino, rene, fegato, stomaco), il sistema nervoso centrale (cervello), il torace (polmone, pleura), il cuore e vasi sanguigni (arterie, vene), l’apparato muscolo-scheletrico (ossa, articolazioni, colonna vertebrale), l’apparato genitourinario (utero, rene). I risultati clinici sono estremamente positivi, paragonabili e, spesso, addirittura superiori a quelli ottenibili con terapie tradizionali».