Covid-19: Antitrust e Internet companies unite contro vendita illecita farmaci

Continua l’attività di contrasto dell’Antitrust contro il proliferare di siti illegali che vendono farmaci spacciati per curativi del covid-19. L’Antitrust ha in questo caso chiesto specificamente a Google, Apple, Italiaonline, Microsoft, Verizon (Yahoo), Mozilla e DuckDuckGo di prendere provvedimenti nei confronti di 361 URL (gli indirizzi web ndr) che sviano verso pagine web, banners o ipertesti introdotti malevolmente in siti riconducibili ad attività lecite, spesso di carattere medico o paramedico.

Tali URL, individuati dall’Antitrust, indirizzano verso una sessantina di farmacie abusive, quindi ovviamente sprovviste dell’autorizzazione alla vendita online, che offrono farmaci con obbligo di ricetta spacciandoli per curativi del Coronavirus. L’iniziativa dell’Antitrust è di notevole interesse, in quanto viene ritenuto più efficace – nella lotta al proliferare di siti illegali che speculano sui giustificati timori della gente di contrarre il covid-19 – non tanto lavorare sull’oscuramento dei siti individuati, ma piuttosto impedirgli la visibilità essenziale alle loro attività di vendita. Infatti, la specifica richiesta dell’Antitrust alle suddette società è sia di far rimuovere dai risultati di ricerca le URL segnalate, sia di non indicizzare le URL contenenti collegamenti ai siti individuati come “farmacie abusive”.

Federfarma precisa che fa ben sperare l’atteggiamento positivo incontrato in giganti come Apple, Google e Italiaonline che hanno già risposto tempestivamente alla precedente richiesta dell’Autorità garante della concorrenza di rimuovere la visualizzazione nei risultati di ricerca di pagine in cui si promuova illegalmente la vendita del farmaco Kaletra.

L’Antitrust ha tuttavia anche ammonito sulle conseguenze di comportamenti non collaborativi da parte di tutte le società a cui è stato ora chiesto di intervenire per “devitalizzare” le vendite illegali di farmaci attraverso la rete.

L’Antitrust ha infatti ricordato come, il prestatore di servizi della società dell’informazione è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui non abbia agito prontamente per rimuovere l’accesso a detto contenuto, quando ciò è richiesto da un’Autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza. L’emergenza in atto sta quindi facendo emergere attività pubbliche di contrasto alla vendita illecita di farmaci sul web che, fino a poco tempo fa, sembravano del tutto inimmaginabili. Ciò è sia frutto dell’emergenza che, molto probabilmente, della possibilità per l’Antitrust di poter concentrare a tale scopo maggiori risorse, in considerazione sia dell’ammorbidimento temporaneo della normativa antitrust su cartelli e abusi di posizione dominante sia del rallentamento complessivo dell’attività economica.

Una volta passata l’emergenza, sarebbe il caso, secondo Federfarma, di stanziare finanziamenti pubblici ad hoc per perseguire concretamente, così come si sta facendo in queste settimane, un obiettivo – come quello del contrasto alla vendita illegale di farmaci per la maggior parte dei casi contraffatti e quindi obiettivamente pericolosi – strettamente legato all’art. 32 della nostra Costituzione, ovvero la tutela reale della salute pubblica dei cittadini. Intanto, a mettere in guardia sull’argomento è anche un Rapporto pubblicato sul portale dell’Istituto Superiore di Sanita’. Il rischio e’ di assumere medicinali falsificati “che possono contenere sostanze tossiche e possono peggiorare la condizione clinica”.

“Esiste un attivo mercato illegale del farmaco che sta sfruttando l’emergenza sanitaria per lucrare sulla salute e sulla paura della popolazione”. Gli autori del documento hanno effettuato un monitoraggio sia dei social media, “per rilevare notizie, audio e video ingannevoli“, sia dei siti Internet che vendono farmaciutilizzati contro il Covid o cure fai da te. Il documento mostra nel dettaglio le pagine web di medicinali online non autorizzate attraverso cui e’ possibile acquistare illegalmente terapie attualmente in sperimentazione su pazienti con coronavirus, come Arbidol (antifluenzale non in commercio in Italia), Kaletra (anti-hiv) idrossiclorochina o clorochina (antinfiammatorio e antimalarico non vendibili in Italia senza prescrizione). Inoltre, il rapporto, passa in rassegna le piu’ frequenti profilassi “fai da te” proposte: dal consumare a stomaco vuoto zenzero o aglio bollito all’assumere vitamina C e D, dal respirare aria calda fino all’applicare vaselina intorno alle narici. Ma anche rimedi omeopatici e ayurvedici.