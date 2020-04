Covid19, Manfredonia resta sotto i 50 casi. Focus altri Comuni

Manfredonia

, 23 aprile 2020.resta sotto i 50 casi confermati. Ieri si è ipotizzato il decesso di un sesto cittadino, ma non ci sono conferme ufficiali. Per quanto riguarda gli attuali positivi: “come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale alrisultanodi cui. Così dalla nota odierna del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

Per gli altri Comuni, restano 6 le aree geografiche presenti nella fascia rossa: Foggia e San Giovanni Rotondo (che hanno superato ampiamente i 100 casi di positività), quindi San Severo, Torremaggiore (almeno 88 casi), Cerignola (almeno 70 i casi), San Marco in Lamis, ultimo comune ad essere entrato nell’ultima fascia, quella dell’over51 casi confermati di positività.

Oggi per la Provincia di Foggia: 6 decessi e 23 positivi, nei quali sono ricompresi probabilmente i 14 dal reparto di medicina universitaria dei Riuniti, tra 2 dirigenti medici, 9 infermieri e 3 operatori socio sanitari, dopo i 6 in totale tra i 5 assistiti e 1 dottore specializzando.

Il bollettino odierno, 23 aprile 2020. Boom positivi nel Barese: 59. il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 23 aprile, in Puglia, sono stati registrati 2.068 test per l’infezione Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 109 casi, così suddivisi: 59 nella Provincia di Bari; 2 nella Provincia Bat; 15 nella Provincia di Brindisi; 23 nella Provincia di Foggia; 5 nella Provincia di Lecce; 2 nella Provincia di Taranto; per 3 casi è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza.

Sono stati registrati 10 decessi: 1 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 50.410 test. I casi attualmente positivi sono 2936. 531 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.839, così divisi: 1.247 nella Provincia di Bari; 360 nella Provincia di Bat; 527 nella Provincia di Brindisi; 956 nella Provincia di Foggia; 466 nella Provincia di Lecce; 251 nella Provincia di Taranto; 27 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.