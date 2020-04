Covid19. Prefettura Foggia “Dal 13 marzo controllate 78.374”

, 23 aprile 2020. Ad oggi, nell’ambito dei servizi di controllo svolti quotidianamente dalle Forze di Polizia, per verificare il rispetto delle limitazioni agli spostamenti per il contenimento del contagio del, sono state controllate dal 13 marzo scorso, 78.374 persone, delle quali 5.463 sanzionate per inosservanza delle norme che prevedono limitazioni agli spostamenti.

A queste si aggiungono 16 persone denunciate ex artt. 495 e 496 C.P. (Falsa attestazione o dichiarazione a P.U./False dichiarazioni sulla identità o su qualità personale proprie o di altri). In tale contesto, inoltre, sono stati controllati 6.668 esercizi commerciali, 943 dei quali sanzionati, mentre e stata disposta la chiusura provvisoria di 7 attività. Infine, a seguito dei controlli svolti da questa Prefettura sulle comunicazioni di prosecuzione delle attività di aziende rientranti nelle filiere produttive, e stata disposta ai sensi del D.P.C.M. del 22 marzo 2020, ad oggi, la sospensione dell’attività esercitata da 4 imprese. Le attività di controllo proseguiranno incessantemente nei prossimi giorni”.