Cristiano Romani “Manfredonia ha già il suo MES”

, 23 aprile 2020. Pensavo alla nostra città,e al futuro dei nostri concittadini che da poco più di un anno, hanno il loro MES. Si avete sentito bene, solo che è celato sotto il termine di #, che l’ammistrazione targata #PD e suoi seguaci, stabilì di aderire atteso il disastroso bilancio del nostro Comune. Da li a breve, abbiamo subito l’incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie e la contestuale riduzione percentuale delle spese correnti previste nell’ambito del piano di riequilibrio pluriennale. La nostra città è già vessata per il provocato predissesto finanziatio indotto da una “” capace solo a non farsi mancare nulla, da ricordare anche lo #SCIOGLIMENTOPERMAFIA.

A tanto, aggiungete una crisi economica-sanitaria causata dal COVID-19 che ha messo in luce ma era intuibile, tutte le fragilità del sistema Sanità #PUGLIA sempre a trazione PD, ed in particolar modo del Nosocomio San Camillo De Lellis. Il bazooka di Conte ha sparato a salve!!! Fitti, utenze, cassa integrati, partite iva, commercianti gridano il loro disappunto e il più delle volte la loro disperazione. Il rilancio di Manfredonia dovrà partire da un “mea culpa” di alcuni soggetti politici che oggi farebbero meglio a tacere e ne sono tanti.

Dal fondo di rotazione ad un probabile MES per Manfredonia il passo è probabile e sarà breve. Della serie dalla padella alla brace. Dite la verità, lo avevate dimenticato ❓”.

Avv. Cristiano Romani

Già Presidente Commissione Bilancio