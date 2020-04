Cusmai “Grave provocazione di Cristino, ritiriamo delegazione dalla Giunta”

Foggia, 23 aprile 2020. “Ci stupisce come in una situazione di emergenza mondiale, dove a partire dalle Amministrazioni comunali si è in prima linea per aiutare le persone che vivono situazioni più disagiate e dove si lavora per posticipare pagamenti di imposte comunali affinché i cittadini abbiano più possibilità, il Sindaco di Lesina Roberto Cristino ha pensato bene di togliere la carica di Assessore al Dott. Leonardo Bramante che sul campo ha guadagnato quel ruolo portando alla lista 285 voti e che, insieme a tutti gli altri componenti di riferimento Lega che vede 5 Consiglieri Comunali e rappresenta la maggioranza relativa, hanno portato più di 1500 preferenze a chi oggi si fregia della parola Sindaco”.

“Appare utile rammentare che il nostro obiettivo principale è quello di interessarci delle problematiche inerenti la cittadinanza e cercare di trovare le soluzioni più adeguate. In questo contesto non ci ha mai appassionato il raggiungimento di posizioni personali e dunque dal momento in cui è stato revocato senza alcuna motivazione un autorevole rappresentante del nostro partito, non ravvisiamo più le condizioni per poter proseguire questa esperienza amministrativa nel rispetto della volontà dei tanti cittadini che ci hanno gratificato del loro consenso. Motivo per il quale la Lega ritirerà la propria delegazione dalla Giunta Comunale, perché se qualcuno ha pensato di poter disgregare un gruppo nel quale vige la parola squadra e nel quale la politica è vista come servizio e non come interesse personale, ha sbagliato conti e progetti”.

Lo scrive in una nota Daniele Cusmai, Segretario Provinciale Lega Foggia