Festival Piccoli Borghi d’Italia, Manfredonia al secondo posto

Si sono conclusi nel pomeriggio di ieri i conteggi dei voti espressi dai cittadini italiani della prima edizione del concorso die, a conquistare il maggior numero di consensi è stato il video che mostrava le bellezze di Castelfranco, dalla cinta muraria, alla torre civica passando per il duomo, piazza Giorgione e il museo. I voti totali espressi tra le 20 città in gara sono stati quasi 20mila e hanno premiato, e al terzo quello di San Martino in Badia in Trentino Alto Adige.

Fonte: Il Gazzettino