Foggia. Dipendenti Barilla incoraggiano. 15mila euro da azienda alle Caritas

Foggia, 23 aprile 2020 – Un piccolo gesto di vicinanza al territorio arriva stavolta dai dipendenti di un pastificio che, anche nel lockdown, ha continuato a lavorare a pieno regime per assicurare cibo all’Italia in quarantena. All’ingresso dello stabilimentoè stata posta un’affissione contenente un arcobaleno e i messaggi “#” e “”, le cui lettere richiamano spaghetti, penne ed altri formati di pasta.

La creatività è stata realizzata da Anna Martina, figlia di Fernando Martina, figura storica tra i dipendenti Barilla, da oltre 30 anni in azienda.

La vicinanza di Barilla al territorio pugliese si traduce anche attraverso altri gesti concreti: tramite la Fondazione Alimenta, costituita da Barilla nel 2009, sono stati donati 15mila euro a favore delle Caritas di Foggia per aiutare le famiglie in difficoltà a garantire l’educazione dei figli anche durante la quarantena. La donazione di Barilla servirà proprio all’acquisto di pc, tablet, libri e materiale scolastico.

Lo stabilimento Barilla di Foggia è il secondo pastificio italiano del Gruppo per capacità produttiva, dopo quello della casa-madre di Parma. Acquistato da Barilla nel 1983 e ampliato con una seconda unità produttiva nel 1998, si sviluppa su una superficie totale di 420.000 mq (coperta: 56.000 mq) con 9 Linee, tutte dedicate alla pasta, per una capacità di circa 230.000 tonnellate/anno. È uno dei pastifici più moderni al mondo, grazie a investimenti di circa 70 mln€ che ne hanno migliorato l’efficienza e ridotto l’impatto ambientale (in 10 anni, -17% emissioni di CO 2 e – 11% dei consumi idrici. Il pastificio di Foggia è gemellato con il plant di Barilla di Ames (Iowa, USA) strutturato a immagine e somiglianza di quello pugliese.

Il Gruppo Barilla. Barilla è un’azienda familiare, non quotata in Borsa, presieduta dai fratelli Guido, Luca e Paolo Barilla. Fu fondata dal bisnonno Pietro Barilla, che aprì un panificio a Parma nel 1877. Ora, Barilla, è famosa in Italia e nel mondo per l’eccellenza dei suoi prodotti alimentari. Con i suoi brand – Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harry’s, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina e Vesta, Misko, Voiello e Cucina Barilla – promuove una dieta gustosa, gioiosa e sana, ispirata alla dieta mediterranea e lo stile di vita italiano. Quando Pietro ha aperto il suo negozio più di 140 anni fa, il suo scopo principale era quello di fare del buon cibo. Oggi quel principio è diventato il modo di fare business di Barilla: “Buono per Te, Buono per il Pianeta”, uno slogan che esprime l’impegno quotidiano di oltre 8.000 persone che lavorano per l’azienda e di una filiera che condivide i suoi valori e la passione per la qualità. “Buono per te” significa migliorare costantemente l’offerta di prodotti, incoraggiare l’adozione di stili di vita sani e favorire l’accesso al cibo.

“Buono per il pianeta” significa promuovere filiere sostenibili e ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di acqua.