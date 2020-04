Giornata mondiale del Libro: i Presidi del Libro ricordano Sepulveda

ricordano con emozionein occasione della, appuntamento che si celebra ogni anno il 23 aprile e nato per valorizzare l’importanzacome elementocreatività e crescita personale e collettiva. I Presìdi ( www.presidi.org ) sono una realtà consolidata nella diffusione della conoscenza attraverso la promozione della lettura come piacere profondo e condiviso anche socialmente, per cui non potevano mancare all’appello della Giornata Mondiale del libro. Presente anche il( www.facebook.com/PresidioManfredonia ).

A dar voce al Presidio di Manfredonia, affidato alla associazione di promozione sociale Stigmamente, Arte Media e Psichiatria è il sipontino Michele Trotta, capocomico della Compagnia Culturale Teatrale Palcoscenico. La poesia di Luis Sepulveda proposta nel video di gruppo dei Presidi è “Le campane d’Europa” scritta ad Amburgo nel 1986 in esilio.

Le campane d’Europa

chiamano le ombre.

Sono perfette le campane d’Europa.

Il loro antico metallo.

Il loro canto metallico

che ha portato il ritmo della morte

in tanta guerra

e in seguito ha chiamato

la pace brutale dei banchieri.

Io abito all’ombra

di queste vecchie campane

e ricordo

la mia casa bianca illuminata.

Se le ombre arrivano così puntuali

– mi domando –

è necessario questo vecchio rito di metalli?

E chi chiamano ?

– mi domando –

il cadavere di dio

che fu fatto a pezzi nel 38?

Fra le tante domande che mi assillano

Dichiaro il mio ateismo

davanti a tutti i supermercati.

Amsterdam. Esilio. 1986