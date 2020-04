Il Mercato Solidale. “Aiutare chi è in difficoltà, anche dopo il Covid19”

Foggia, 23 aprile 2020. “La nostra “mission” è quella di aiutare chi è in difficoltà e il nostro desiderio è quello di continuare anche dopo questa tragica situazione del Covid – 19“. Lo dice Miriam Borrega, Moderatrice Gruppo FB Aiutiamoci Italiani, tra i promotori dell’iniziativa “Il mercato solidale”.

“ Siamo un gruppo formato da 11 persone da ogni parte d’Italia. L’idea è stata creata dai GRANDI fondatori Donato Vallariello e Eleonora Pietromarchi. Al principio abbiamo creato un gruppo su Facebook chiamato Aiutiamoci italiani. In seguito, però, abbiamo voluto creare altre pagine sui social per farci conoscere, come ad esempio Facebook (Il mercato solidale), Instagram (Il mercato solidale) e un sito web (www.ilmercatosolidale.it).

Come detto, la nostra ‘mission’ è quella di aiutare chi è in difficoltà e il nostro desiderio è quello di continuare anche dopo questa tragica situazione del Covid – 19. Abbiamo già inviato pacchi in tutta Italia e continueremo a farlo. Non c’è prezzo nel vedere la felicità di chi da Bolzano manda un pacco alimentare a Catania o viceversa ; l’Italia è una sola e facendo questo lo si nota e lo si apprezza ancora di più! Va detto che le distanze che oggi sono la salvezza contro il virus nella solidarietà vengono abbattute da questi potenti mezzi social! Ci piacerebbe quindi continuare in questa bella avventura all’infinito aiutando senza sosta e coinvolgere quante più aziende possibili al fine di averle a fianco nelle nostre iniziative benefiche che da oggi in poi faremo per aumentare grazie anche alla nostra raccolta fondi, utenti e sorrisi!

Non siamo ancora un’associazione, ma stiamo lavorando per esserlo. Abbiamo già una madrina che è Margot, Maria di Un medico in Famiglia, Diana Caruso madrina nel mondo della tv e Neja nel mondo della musica. Noi, quelli del ‘mercato solidale’ siamo distanti ma profondamente uniti! Siamo pronti a regalare a ogni famiglia un pizzico di felicità“.