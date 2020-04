Italia, Protezione civile “Record guariti: più 3.033 da ieri. Totale 57.576”

. Covid19: più 3.033 pazienti guariti in Italia rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione civile. Il totale sale a 57.576 . “E’ il numero più alto dall’inizio dell’emergenza”. Calano i malati. 106.848 gli attualmente positivi, 851 in meno di ieri. “E“. Calano anche i ricoveri in terapia intensiva: ad oggi 2.267, 107 in meno rispetto a ieri. In totale sono 25.549 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 464 in un giorno. Per la prima volta i “numeri sono particolarmente confortanti: il numero di dimessi e guariti supera il numero di nuovi casi nel Paese”, ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli facendo il punto sui dati del contagio in conferenza stampa. Lo riporta l’Ansa.