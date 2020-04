Manfredonia, “Per i medici, mio padre è morto di Covid, il punto è: dove ha contratto il virus?”

, 23 aprile 2020. Come anticipato da StatoQuotidiano, ieri, 22 aprile 2020, un cittadino di Manfredonia, classe 1949, è deceduto all’ospedale. L’uomo è risultato positivo al Covid19, ma le cause del decesso e la contrazione del virus restano non chiare. Il figlio dell’uomo racconta a StatoQuotidiano cosa è accaduto, per quello che ha vissuto in prima persona.

La lettera. “Gentile redazione di StatoQuotidiano. Il motivo di questo appunto è il 6° decesso per presunto covid19, avvenuto il 22 aprile. Parliamo di mio padre, un settantenne con importanti patologie legate a problemi di cuore, reni, enfisema polmonare, diabete ed altro, ma deceduto, a dire dei medici, di Covid19”.

Ma ne siamo certi? Continuo. Era il 3 aprile quando mio padre, a seguito di malori ormai a lui consueti (aveva avuto una leggera crisi respiratoria, in quanto cardiopatico e recentemente operato al cuore), è stato portato al pronto soccorso di Manfredonia dal ragazzo di mia nipote dove gli è stato subito effettuato un 1° tampone (esito negativo) e successivamente trasportato con ambulanza a San Giovanni Rotondo con annesso ed immediato 2° tampone (anche questo negativo).

Avendo avuto ormai la certezza della sua negatività al covid19 (due tamponi negativi credo possano ritenersi una certezza), è stato ricoverato in gastroenterologia (reparto no covid) dove, dopo circa 4 giorni di permanenza, mio padre è stato dimesso (lunedì 6 aprile)”.

“Ho personalmente prelevato mio padre e portato a casa dove ci è rimasto fino al 10 aprile, senza mai uscire di casa e senza mai venire a contatto con nessuno. Nessuno, tranne il sottoscritto e mia madre (anche lei con varie patologie). Successivamente, sempre il 10 aprile, mio padre ha accusato malori sempre riconducibili a quelle che erano le sue patologie (problemi respiratori e altri sintomi legati alla sua insufficienza renale). La sera ho deciso di chiamare l’ambulanza, dove mi hanno consigliato di portarlo al pronto soccorso di Manfredonia”.

“Ho ascoltato il loro consiglio (anche perchè se non ti fidi di loro, di chi lo devi fare?) e alle 21:30 circa l’ho portato con la mia auto al Pronto Soccorso di Manfredonia, dove l’operatore, situato nello stand dedicato ai probabili infetti e coadiuvato telefonicamente dal medico di turno, non si è degnato nemmeno di far scendere mio padre dall’auto e prendergli i valori vitali. Mi ha, anzi, esortato a rientrare in auto e a dirigermi a San Giovanni Rotondo. Sotto mia insistenza, è uscito anche il medico di turno confermando la versione del ragazzo dello stand (tra l’altro, in una situazione d’emergenza come la mia, questo ragazzo non è stato gentilissimo nei miei confronti quando gli ho espressamente chiesto di parlare con un medico). Sarà forse la paura, il timore di questa bestia ancora sconosciuta, comprensibile, ho pensato”.

“Rientrato in auto mi sono diretto verso San Giovanni. Ma appena partito ho provato, riuscendoci, a contattare il 118, al fine di permettere il trasporto di mio padre con ambulanza in quanto trattasi di trasporto con mezzo meglio equipaggiato e con a bordo personale qualificato. Il giorno dopo, sabato 11 aprile, ho saputo dall’ufficio preposto ai ricoveri di San Giovanni che mio padre era stato ricoverato nuovamente in gastroenterologia, che vi ricordo essere reparto no Covid19 (3° tampone? Non lo so, sta di fatto che questo è quello che ci è stato successivamente riferito – giorno di Pasquetta – e non voglio credere in una falsa informazione)”.

“Sia io che mia sorella (residente in un altro comune) abbiamo chiamato ogni giorno in reparto per avere sue notizie, aggiornando quotidianamente il resto della famiglia giustamente preoccupata e ogni giorno ci riferivano che le sue condizioni rimanevano stabili. Questo, fino al lunedì di Pasquetta (13 aprile). Intorno alle 17/18 del pomeriggio sempre del 13 aprile, mia sorella, telefonando con insistenza e dopo svariati rinvii e apparenti temporeggiamenti da parte del personale sanitario, ha appreso finalmente, che mio padre era risultato positivo al covid19 e che pertanto stavano provvedendo al suo trasferimento in nefrologia (reparto covid19)”.

“A quel punto è tutto cambiato: mi sono attivato, attraverso gli organi preposti e, sia io che mia madre, siamo stati messi in quarantena con inizio della stessa dall’ultimo contatto avuto con lui (ovvero venerdì 10 aprile). Da subito ho chiesto ai medici: Perché fare diversi tamponi per diagnosticare un esito negativo ed uno solo per diagnosticarlo positivo? Mi hanno risposto che è più probabile avere falsi negativi ma è quasi impossibile che si abbiano falsi positivi”.

“Ho capito, a quel punto, che non avrei più rivisto mio padre. Lo abbiamo sentito telefonicamente tutti i giorni, così come sentivamo i dottori del reparto, i quali, come un disco rotto, ripetevano ‘situazione stabile, ma non critica’. Intanto i giorni sono trascorsi e sia io che mia madre abbiamo continuato a non avere sintomi. Fino a quando, il 18 aprile, i dottori ci hanno riferito che per precauzione mio padre era stato trasferito in rianimazione, per meglio affrontare quello che poteva essere il decorso clinico dell’infezione”.

“Intanto, lunedì 20 aprile, sia io che mia madre abbiamo effettuato il tampone presso San Marco in Lamis (il 22 aprile mi hanno comunicato la mia negatività, mentre a mia madre, che comunque ha importanti patologie, le è stato comunicato l’esito il 23 aprile, fortunatamente anche lei negativa). Ogni sera abbiamo continuato a raccogliere notizie chiamando il primario e lui, o chi per lui, ci riferiva che la situazione continuava ad essere stabile, che aveva il casco per l’ossigenazione e che era in uno stato severo ma non grave.

Insomma, mio padre la notte del 22 aprile si è aggravato, è stato intubato e purtroppo non ce l’ha fatta”.

“Questo è quello che ci hanno raccontato al telefono la mattina del 22 aprile (ore 07.24).

Questo è un riassunto del riassunto di questa triste storia. La racconto perché penso che mio padre non sia entrato a San Giovanni da positivo Covid19. Lo dico perchè se lo fosse stato, questo avrebbe certamente implicato anche la positività mia e di mia madre (in quanto uniche persone a continuo contatto con lui e senza alcuna protezione)”.

“Ora sono diverse le ipotesi che ci frullano per la testa a me e alle mie sorelle:

1) forse mio padre non è stato mai veramente positivo al covid19 prima di essere trasferito in nefrologia, (guarda caso dal suo trasferimento a poco le sue condizioni sono precipitate);

2) come mai non sì è provveduti ad effettuare un 2° tampone di conferma al secondo ricovero? Si può portare una persona con patologie all’interno di un reparto contaminato non avendone la certezza?

3) come mai io e mia madre totalmente in contatto con mio padre fino al suo ultimo giorno di permanenza a casa siamo in salute e negativi al covid19?

Ci sono tante domande a cui probabilmente non avremo mai risposte, ma una cosa è certa”, e sono le perplessità che il figlio dell’uomo si pone sulla possibile contrazione del virus in ambito ospedaliero.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it