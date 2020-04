Manfredonia, raccolta fondi in favore parrocchie Sacra Famiglia e San Camillo

In questo periodo storico di grande crisi sanitaria ed economica la beneficenza, per fortuna, regna ancora sovrana. L’amministratore del gruppo “”, il dott., ha contattatoper promuovere una raccolta fondi da destinare ai più bisognosi e, naturalmente, con immenso piacere e gratitudine l’associazione ha accolto tale proposta. Il riscontro è stato positivo, e non si nutrivano dubbi al riguardo, vista la generosità dei manfredoniani.

Un immenso ringraziamento va al dott. Antonio Correale, a Michele D’Isita della ditta D’Isita infissi, Feliciano Ciociola del supermercato Despar e in ultimo, ma non ultimo, e di questo perdonerà tutti, visto che non voleva assolutamente figurare, ma è opportuno rendere noto chi ha a cuore l’esigenza dei bisognosi, il Vicepresidente della regione Puglia, Giandiego Gatta.

Una parte dei fondi raccolti è stata destinata al pagamento delle utenze e consegnata, attraverso bonifico bancario, a Don Salvatore della parrocchia Sacra Famiglia e la parte restante convertita in buoni spesa da spendere presso il supermercato Despar, consegnati direttamente dalla coordinatrice territoriale di Cittadinanzattiva, dall’amministratore del gruppo “salviamo Siponto” e dal Vicepresidente della regione Puglia, Giandiego Gatta, a Don Carmine della parrocchia San Camillo, il quale consegnerà i buoni spesa direttamente alle famiglie realmente bisognose onde evitare situazioni di sciacallaggio a cui si è assistito nei giorni passati.

Il dono generoso avrà un ruolo notevole nell’aiutare gli indigenti. Grazie per averci aiutato a fare la differenza”.