Manfredonia, telecamere contro l’abbandono selvaggio di rifiuti

LE VIDEOCAMERE erano state istallate da tempo, ma non potevano essere attivate perché. Una lacuna che è stata colmata con l’approvazione da parte della, con i poteri del consiglio comunale, del Regolamento valido per tutti i sistemi di videosorveglianza del comune di Manfredonia.

L’ASE, con un comunicato congiunto con la Commissione straordinaria al comune, ha avvisato la cittadinanza che “sono state attivate le telecamere fisse già istallate al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti secondo modalità non conformi a quelle adottate”. Le telecamere fisse in questione sono una dozzina e sono state dislocate nei luoghi critici, da Monticchio a Siponto, ove solitamente si ammucchiano rifiuti di ogni genere. “Una pratica perversa – rileva l’amministratore unico dell’ASE, Franco Barbone – che oltre a dare una pessima immagine della città, a creare intralcio al normale servizio di raccolta rifiuti, comporta un aggravio di spesa non indifferente che si riversa sui contribuenti. Quell’ammasso di rifiuti non rispetta naturalmente la differenziazione degli stessi, ragion per cui quando andiamo a conferirli per il loro smaltimento la tariffa lievita di parecchio. Cosa che si può evitare rispettando il conferimento dei rifiuti differenziati così come organizzato dall’ASE”.

IL REGOLAMENTO si compone di 17 articoli e codifica tutte le fasi inerenti al funzionamento delle videocamere, il trattamento dei dati personali, l’utilizzo delle registrazioni. Le telecamere sono collegate con gli uffici della Polizia locale presso cui sono stati predisposti appositi monitor. Dal controllo delle immagini trasmesse h24, il personale addetto deciderà se necessitano interventi urgenti o meno. Nel caso di rilevazione di comportamenti illeciti, il comando della Polizia locale, nel mentre comunica all’ASE l’intervento da operare, verbalizza il comportamento illecito comunicandolo alla persona interessata.

CON L’ATTIVAZIONE delle telecamere anti deposito illecito dei rifiuti, si spera di dare un colpo decisivo ad un fenomeno che mette a rischio la salute pubblica, come ha più volte denunciato il comandante delle guardie ecologiche ambientali della Civilis-Endas del comandante Giuseppe Marasco che, in collaborazione con l’ASE, ha fatto della lotta all’abbandono indebito dei rifiuti sul territorio, un impegno civile contro il rischio di innesco di malattie infettive. “Laddove ci sono rifiuti abbandonati – ha ammonito Marasco – maggiore è il rischio di inquinamento e di pericoli sanitari. L’attivazione delle telecamere è un valido aiuto per debellare un fenomeno che umilia la città”.



A cura di Michele Apollonio, Manfredonia 23 aprile 2020