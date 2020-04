Mascherine e DPI, Zullo “La Regione deve darli gratis alle RSA non chiedere pagamenti”

La richiesta del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo

“Le RSA devono potersi rifornire gratuitamente delle mascherine e dei dispositivi di sicurezza acquistati dalla Regione Puglia. “Ci risulta, invece, che ai responsabili delle RSA venga chiesto il pagamento del materiale richiesto. La Regione non può essere in questa fase e nelle condizioni nelle quali si trovano le Residenze per Anziani importatrice di DPI per commercializzarle, ma deve essere assistenziale perché sono in gioco vite umane e siamo tutti sullo stesso fronte.

Chiaramente confidiamo sul senso di responsabilità dei gestori delle RSA: i Dispositivi Individuali di Protezione sono un bene prezioso, abbiamo visto cosa ha prodotto la loro mancanza e cosa ha comportato in termini di contagio e morti. Le richieste quindi devono essere adeguate e proporzionate ma la Regione deve darle subito e gratuitamente. Ci saranno tempi e modi per fare i conti, per rimettere a posto ciò che oggi è straordinario. Ma fare i ‘ragionieri’ in questo momento non è solo sbagliato, è riprovevole e dannoso!”.