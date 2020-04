Metta “Covid? I conti non tornano, a Cerignola 70 contagiati e 50 in quarantena?”

AGGIORNAMENTO SANITARIO – Giovedì 23 aprile 2020 AGGIORNAMENTO SANITARIOA cura del Sindaco di Cerignola avv. Francesco Metta.➡️Molti conti non tornano… ogni pazienza ha un limite.E' il momento di dire che questi dati arrivano quotidianamente sempre più confusi.Comunicazioni regionali incoerenti con le cifre del giorno precedente. ☝️Non riusciamo a sapere in città quanti guariti abbiamo.I numero dei contagi è incompatibile con le persone in quarantena.✅70 contagiati e meno di 50 persone in quarantena. Situazioni degli ospedali confusa. I centri COVID dovevano essere Foggia e San Giovanni, avete visto ciò che è successo a Foggia. ➡️Abbiamo notizie, CONFERMATE, di contagiati ricoverati a Cerignola.Per molti giorni abbiamo atteso che le autorità politiche e sanitarie mettessero ordine, è arrivato il momento che ci dicano che esiste confusione e disordine. Il Presidente Emiliano la smettesse di pensare alla campagna elettorale e facesse chiarezza. ☝️Mandate i Carabinieri a interrompere le messe e poi sorvolate sugli assembramenti davanti al comune di Cerignola.Giovedì 23 aprile 2020 Pubblicato da Franco Metta su Giovedì 23 aprile 2020

