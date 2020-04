Monteleone: Giuseppe Pio festeggia il 18° compleanno “servendo la sua gente”

. Poi arriva il coronavirus e stravolge tutti i piani. Giuseppe Pio fa il suo ingresso nell’età adulta, consegnando spese e medicine. Peppino Express fa parte della squadra dei venticinque della CISA che dal 10 marzo scorso consegna a domicilio beni di prima necessità, medicinali e paga le bollette agli anziani del paese e ai soggetti impossibilitati a uscire di casa per problemi di salute. Peppino Express non è triste per la rinuncia alla sua festa. Compiere 18 anni per un adolescente è un momento molto significativo, perché segna il passaggio verso un’età più matura e che richiede maggiore responsabilità, soprattutto in vista delle scelte future. Altruismo, senso di responsabilità e del dovere che non è mai mancato a Giuseppe Pio Tarantino durante la guerra contro il coronavirus. Sempre presente e sempre produttivo nei 44 giorni di guerra. Non si è fermato nemmeno oggi. Giuseppe Pio afferma “C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. Non voglio nessun regalo, voglio solo che tutto questo finisca e che tutto torni come prima”. Il Dream Team della Cisa di Monteleone di Puglia è onnipresente in lungo e in largo sul territorio comunale. Ha coadiuvato egregiamente il Centro Operativo Comunale in ogni azione. Ha sanificato e igienizzato perfino le strade urbane e le aziende agricole. Ha ritirato la spesa negli esercizi commerciali e ha consegnato la spesa a tutti i cittadini sino a sabato santo. Gli uomini della Cisa si sono coordinati giornalmente con le forze dell’ordine, con i medici, l’Amministrazione Comunale, il Sindaco e con i servizi sociali. E’ una squadra speciale, è una squadra che lavora all’unisono a detta del Sindaco Giovanni Campese. Dallo scorso 10 marzo tutti i giorni, dalle 8.30 alle 20.00, i volontari rispondono alle chiamate della popolazione che arrivano al COC e si impegnano a mantenere aggiornati tutti i servizi erogati alla cittadinanza.. L’assunzione immediata di iniziative utili a sostegno della collettività e di assistenza alla popolazione si è rilevata sinora vincente nella guerra contro il nemico invisibile.