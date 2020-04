Prefetto Grassi “I casi in Provincia sono troppi: 25,26 aprile e 1° maggio rafforzeremo i controlli”

, 23 aprile 2020. “ Si continuino a rispettare le norme sul distanziamento sociale. Rimanete a casa e uscite solo per le ragioni consentite e solo per queste“. Lo dice in una nota il Prefetto di Foggia,

“Noto che in questi giorni, in alcune aree della Capitanata, non si rispettano compiutamente le regole di comportamento. Questo non va bene. Il “Covid-19” e un virus di cui si conosce poco e i fatti di cronaca ci dimostrano quanto sia pericoloso. I casi di contagio a Foggia e provincia e i morti per il “COVID-19” sono troppi. I servizi delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali sono stati intensificati in occasione delle prossime festività (sabato 25 aprile -Festa della Liberazione, domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio- Giornata mondiale dei lavoratori). Mi affido, pero, al senso di responsabilità della comunità foggiana. Ognuno è “controllore” di se stesso. La battaglia contro questo virus si vince solo con il distanziamento sociale, in attesa che vengano individuati medicinali e vaccini adeguati”.

“Facciamo ancora uno sforzo. La ‘Fase 2’ deve ancora iniziare e i risultati finora ottenuti non possono essere vanificati da condotte scriteriate e irresponsabili. Nelle prossime festività saranno utilizzati da alcuni Comuni della Capitanata anche droni per l’osservazione dall’alto del territorio e per i conseguenti interventi”. (I)