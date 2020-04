Sindaco Torrecuso: “Grossa taglia, razza felina, specie sconosciuta”

“Avvistamento animale vagante di specie sconosciuta. Si avvisa la cittadinanza che sul territorio comunale sembra aggirarsi animale vagante di grossa taglia, di razza felina ma di specie sconosciuta., ed ho provveduto ad allertare. Gli stessi si stanno attivando per i dovuti accertamenti. Chiunque avvistasse tale esemplare o rinvenisse carcasse di animali predate, è invitato a contattare immediatamente i seguenti numeri: 0824889723 – 3338724400 – 3313634919 – 0824872137 – 3939608005”

Questo avviso pubblico è stato diffuso oggi dal sindaco di Torrecuso geom. Angelino Lannella

Da diverse ore i carabinieri della forestale di Benevento stanno portando avanti la fase operativa di ricerca che è ancora in corso. Da questa mattina stanno setacciando il territorio insieme ai volontari della protezione civile di Torrecuso. In particolar modo è stata segnalata la presenza di alcune impronte di un animale di grossa taglia. Si continua a cercare la pantera avvistata a Benevento diverse volte nel corso degli ultimi mesi in localtà differenti. Diversi avvistamenti sono stato segnalati nella giornata di ieri e del 21 aprile.

Le ricerche sono effettuate anche tramite l’impiego di droni per un monitoraggio dall’alto della zona nonostante le condizioni meteo non agevoli. Ieri sera, il primo cittadino di Torrecuso, Angelino Iannella, ha ricevuto altre tre segnalazioni che impongono la massima allerta nei confronti della situazione. Molta preoccupazione tra i residenti ma finora le ricerche dell’animale non hanno avuto esito.