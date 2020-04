“Vacanze gratis” sul Gargano per gli infermieri: l’iniziativa

. È il regalo che ha voluto fare l’albergo e ristorante Il Giardino, situato nel centro turistico di Lido del Sole, offrendo un soggiorno della durata di 5 notti per due persone a chi ha lavorato nel periodo dell’emergenza in ospedali e cliniche interessate. “Il lavoro dell’infermiere è già per sé un lavoro pieno di responsabilità – ha riferito il titolare dell’albergo – che non può essere fatto senza i necessari nervi saldi. In questi mesi di emergenza per il Covid-19, siete stati chiamati a fare molto di più di quello che normalmente è il vostro lavoro: turni strazianti, nervi sempre tesi, pericolo costante di essere contagiati – e ha aggiunto – Non dimenticheremo mai quello che voi infermieri avete fatto in questo periodo per noi”.

L’iniziativa, partita il 13 marzo scorso e riproposta il 19 aprile sul portale Assocare, ha riscosso un grandissimo e immediato successo. Nel giro di pochi giorni la struttura ha ricevuto centinaia di telefonate ed email di prenotazione da ogni parte d’Italia, terminando la disponibilità in poco tempo. “Leggo le vostre storie che mandate via mail – ha comunicato il titolare – e davvero meritate tutti un premio. A me e alla mia famiglia dispiace rifiutare le vostre richieste, ma davvero non riusciamo ad aggiungerne altre, soprattutto perché il nostro settore è molto in difficoltà!”. Nonostante questo boom di richieste l’albergo ha pensato di proporre altre alternative e soluzioni per chi non vuole rinunciare al soggiorno, così come pubblicato in una pagina dedicata sul proprio sito.

Articolo di Valerio Agricola