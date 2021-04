A piedi nudi tra le Mangrovie – In viaggio durante il Covid – Capitolo 27

Questa è la storia di cinque persone che saranno costrette a viaggiare, o non potranno farlo, nel periodo del Covid 19. Tutte le storie qui raccontate sono tendenzialmente vere, ma probabilmente false, o viceversa; a voi la scelta.

Un capitolo al giorno (escluso il sabato e la domenica).

SVOLGIMENTO. IL VIAGGIO, MIO MALGRADO

Capitolo 27

Mia sorella- Londra- Hackney Marsh

La strada delle Hackney Marsh era la più breve per arrivare alla stazione della metropolitana ed evitare contatti: una gigantesca palude, senza malaria e senza giubilei, che di notte era priva di illuminazione elettrica.

L’orario intermedio che aveva scelto per uscire in quel tranquillo lunedì lavorativo le aveva fatto pensare che a quelle latitudini non ci dovesse essere nessuno. Il primo giorno in cui, dopo due mesi di nubi plumbee, il sole risplendeva nel cielo azzurro e la temperatura primaverile lasciava intravedere la speranza di una stagione più mite, i londinesi si erano riversati per la strada.

Arianna ondeggiò la testa dopo che la ruota anteriore sussultò su un fosso; sentì il pallone passarle a qualche millimetro dal naso, poggiò il piede destro a terra e lo osservò rimbalzare alle sue spalle.

– Mi dispiace. Urlò un ragazzo almeno quattro volte.

Indossava una divisa da calciatore, come i suoi ventuno compagni, e correva verso di lei per raccogliere la palla. Avevano costruito le porte con gli zaini e misuravano le linee del campo a occhio.

Arianna avrebbe voluto urlargli che alla sua età doveva essere a scuola, ma gorgogliò parole incomprensibili; si rese conto che discutere, dovendosi togliere la sciarpa e la bandana, era esercizio sterile.

Per evitare il contatto, si sollevò sui pedali e ripartì.

Percorse un altro centinaio di metri.

Il gruppo di amici che stava allestendo un barbecue non sembrava un problema; all’improvviso si alzò una cortina di fumo che oscurò la vista del sentiero che percorreva.

Senza preavviso si trovò di fronte un’altra bicicletta, i due manubri si sfiorarono, ma entrambi, maledicendo la grigliata, si allontanarono.

Dopo qualche metro si arrese: prese fiato e scese dalla bici. Tenersi distante dagli altri non era possibile.

L’ansia saliva.

Il cuore le batteva.

Arianna soffriva d’asma, il marito era iperteso, i bambini non erano a rischio, ma potevano diventare portatori del morbo e infettarli.

La Hackney da bere si era data convegno nel parco.

L’occasione mondana era una protesta. Nonostante la caccia alla volpe fosse una tradizione tardo estiva estinta, i giovani “hipster” si erano dati appuntamento, per celebrare la nascita delle volpi e cercare di tutelarle: la vita media dell’animale, nella città di Londra, si aggirava sugli otto mesi.

Arianna evitò il gruppo che gozzovigliava con lattine di birra e di sidro. Dopo averli oltrepassati risalì sulla bicicletta e ripartì.

Non mancava molto all’uscita del parco. La pavimentazione della strada e la presenza di edifici sarebbero stati d’aiuto per evitare altri incontri ravvicinati.

A cura di Lucio Cascavilla, 23 aprile 2021