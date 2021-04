Arriva Figliuolo in Puglia, Lopalco: “Servono almeno 200mila dosi in più”

Bari, 23/04/2021 – Lopalco: “Per la Puglia riequilibrare le consegne significa avere a disposizione 150-200mila antidoti in più”. Serve un riequilibrio delle dosi per recuperare un gap di somministrazioni ormai evidente con le altre Regioni del Centro-Nord. È una delle principali richieste che il governatore Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco faranno al commissario Figliuolo oggi in visita in Puglia. La campagna vaccinale in Puglia è arrivata ad un punto di svolta. Dopo lo stop nei precedenti giorni a causa dell’esaurimento delle dosi, con alcuni hub rimasti anche chiusi, la somministrazione è ripartita a pieno regime, con il nuovo carico arrivato da Roma.

La Regione però non si accontenta e vuole aumentare le inoculazioni giornaliere . Al Governo verrà chiesto infatti di riequilibrare il numero di dosi consegnate, in virtù anche del gap registrato con il Centro-Nord. La visita del generale Figliuolo e del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, oggi a Bari, rappresenta la giusta occasione per parlarne.