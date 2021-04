Manfredonia, 23 aprile 2021. “Partecipazione attiva al raggiungimento degli obiettivi del piano per la ripresa dell’Europa mediante l’individuazione e la presentazione di un progetto da proporre per l’inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021 (PNRR)“: con recente atto, il Commissario Straordinario dell’ASP “S.M.A.R.”, Dott. Giacomo Francesco Forte, ha deliberato di “voler attrarre i fondi messi a disposizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di contribuire ad uscire dalla grave crisi economica generata dalla pandemia“.

ATTO IN ALLEGATO > Delib n 5 del 2021

Al contempo, è stato deliberato di:

“di comunicare ai livelli sovraordinati di governo il fondo di cui l’ASP abbisogna per realizzare il progetto/intervento/azione individuata per la ripresa locale, per contribuire alla ripresa dell’Europa”;

“di aver individuato progetto/intervento/azione utili alla ripresa da inserire nel PNRR del

Governo”;

“che il progetto/intervento/azione sarà presentato mediante “scheda di fattibilità” dalla quale si evincerà la conformità al dettato e agli obiettivi europei;

“che la presentazione del progetto/intervento/azione dovrà avvenire entro il 26 aprile 2021;

“che il progetto/intervento/azione individuato e scelto ha ad oggetto opere e/o azioni di pubblico interesse realizzate su sito pubblico ovvero il: “Recupero e trasformazione di una villa sub urbana denominata “Villa Rosa” in struttura socio assistenziale e di ricerca con una riqualificazione paesaggistica del suolo mediante la realizzazione di un parco naturale

extraurbano avente lo scopo di preservare e valorizzare la Steppa Pedegarganica ivi

presente (paesaggio unico nel continente europeo) e tutelare la biodiversità;

Collegare il parco naturale con il territorio circostante e precisamente con il Parco di Lama Scaloria (parco realizzato dal Comune di Manfredonia con finanziamenti europei) e con un’area più vasta che comprende i Comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo, ovvero alla rete del turismo presente nei tre poli principali del turismo garganico: turismo balneare, naturalistico, enogastronomico, religioso e sanitario”.