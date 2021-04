“Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di apprendere a mezzo stampa di un ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ di prossima installazione nellโ€™area industriale di Macchia e di un’iniziativa di sviluppo nel bacino alti fondali che prevede la costruzione di ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—น๐—น๐—ถ.

Queste iniziative, seppur ricadenti in territori competenti ad altri enti (comune di Monte Santโ€™Angelo e Consorzio Industriale ASI), si troverebbero ๐—ฎ ๐—ฟ๐—ถ๐—ฑ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ e pertanto crediamo sia utile che la cittadinanza venga coinvolta per conoscerne i progetti e valutare democraticamente i pro e i contro.

Nella sua lunga storia Manfredonia si รจ vista piรน volte ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ถ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ da soggetti terzi, ma soprattutto derubata di un presente che non ha potuto scegliere, ma soltanto subire.

Oggi siamo consapevoli che occorre un maggiore protagonismo e che ๐—ฏ๐—ถ๐˜€๐—ผ๐—ด๐—ป๐—ฎ ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ per poter partecipare alla crescita della nostra comunitร , intervenendo in prima persona per evitare il ripetersi di vecchi errori o anche la perdita di preziose opportunitร .