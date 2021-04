La giornata della Terra, Greta e i Fridays, next generation. L’emergenza del clima e del futuro

Ci piace la terra accogliente, piacevole, armonica e dimentichiamo che è un corpo celeste con le sue regole. Il nostro è un pianeta instabile. Un cambiamento minimo della composizione dell’aria ha determinato il passaggio da afose foreste pluviali a vaste estese di ghiaccio. La trascurabile componente dell’aria che determina questa differenza è l’anidride carbonica. Lo si è capito nella seconda metà dell’Ottocento, e oggi gli esseri umani ne emettono in quantità mai viste. “Il sistema climatico è una bestia furiosa, e noi la stiamo stuzzicando” (Wally Broecker, climatologo). Tutta la storia umana che conosciamo (un battito di ciglia rispetto alle ere geologiche) si è svolta in un periodo climatico stabile. La nostra memoria breve e la fortuna ci hanno impedito di fare esperienze più drammatiche. Il clima non cambia improvvisamente ci vuole tempo e quello che oggi viene lamentato (imprevedibilità delle stagioni) è segno che la “bestia” sta cominciando a ringhiare, ed è solo qualcosa di insignificante, rispetto a quello che capiterà.

La pandemia ci ha fatto provare sentimenti nuovi. Siamo passati da un mondo in cui ci sentivamo a casa nostra ovunque (almeno noi occidentali) e in grado di poter fruire di qualsiasi cosa alla reclusione forzata. Dalla possibilità di relazioni in ogni angolo della terra a non poter stringere la mano a una persona cara nel momento della morte.

Le piazze e le strade vuote, nell’anno precedente il Covid, erano state occupate da Greta e i Fridays for future; la pandemia è arrivata mentre il movimento giovanile stava “conquistando il mondo”. Superava lo spontaneismo e l’appello alla difesa della natura e formulava alle istituzioni critiche, atti d’accusa e proposte. E questo aveva alienato alcune simpatie iniziali. Greta e il movimento hanno parlato di un mondo da condividere con le generazioni future, la cui possibilità di vivere dipende dalle decisioni di oggi..

“L’emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente”, è un libro importante e opportuno di Ferdinando Menga, docente all’Università della Campania. Menga è di S. Giovanni Rotondo, e quattro anni fa scrisse, “Lo scandalo del futuro”, una introduzione a una giustizia intergenerazionale, presentato a Manfredonia, Monte S. Angelo… Ora quel libro è stato ampliato, è diventato un appello documentato, un manifesto ragionato e appassionato.

Un mondo abitabile per le generazioni future non può non avvenire che con una revisione dei nostri comportamenti, modi di vivere e di pensare. Una nuova visione che superi la temporalità delle democrazie odierne: le decisioni sul futuro approvate dai cittadini del presente, che assicurano il consenso.

E’ possibile questo? I Fridays hanno raccolto le voci di soggetti che poco contano (adolescenti) a favore di soggetti futuri che non contano nulla.

Un’alleanza dei vulnerabili di oggi e domani. Una protesta che non sfida la democrazia facendola divenire qualcosa di altro, ma cerca di riattivare la vocazione più profonda della politica: cioè non indirizzata solo a soddisfare i bisogni immediati odierni, ma capace di visioni simboliche e culturali. Immaginare futuri possibili è del resto nella tradizione e nella cultura di tutti i popoli della terra. E allora quale etica, quale modello di comunità? Ne discuteremo a lungo.

C’è un mondo fortemente squilibrato (prevalenza di vecchi nel ricco Occidente e di giovani nei paesi africani). Gli adolescenti sono irrequieti, durante la pandemia sono stati visti come potenziali portatori di contagio… potranno ora riprendere il ruolo di prima e convogliare le energie sul futuro? Intanto è nata “Next generation” (l’Europa crede in un un mondo sostenibile), ci sono proposte di voto per i sedicenni, molti paesi rivedono gli errori del passato e si convincono che i costi della transizione non possono creare ulteriori disuguaglianze. Sul clima ci sono incontri in questi giorni, e in autunno altri appuntamenti in Italia e in Europa per vedere cosa devono fare i singoli governi, i singoli comuni, i singoli cittadini. Intanto a Siponto continua il taglio dei pini.

A cura di Paolo Cascavilla, Manfredonia 23 aprile 2021