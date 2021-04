Prima dell’occupazione degli anglo-americani a Manfredonia, nel corso della seconda guerra mondiale, vanno ricordate due figure eroiche: il compianto arcivescovo di Manfredonia mons. Andrea Cesarano e l’ing. Salvatore Gatta.

Dal diario dell’amato arcivescovo Cesarano, si evince che sabato 25 settembre 1943, la Città era in mano ancora ai tedeschi. La popolazione affamata e in preda ad un indicibile panico, depredò i magazzini di vettovaglie (pane, pasta, formaggio, vino ed altre derrate alimentari) giacenti in largo S.Francesco, volutamente lasciati aperti dai tedeschi, per evitare che i loro vettovagliamenti finissero nelle mani degli Alleati. Questa razzia, che passerà alla storia sotto il nome di “saccheggio”, permetterà a molte famiglie e non solo di Manfredonia, di approvvigionarsi dopo tre anni di privazioni.

I tedeschi, avendo saputo dell’arrivo in Città dei primi contingenti di Sua Maestà Britannica, nei pressi della stazione Candelaro, si preparavano a lasciare Manfredonia. Prima di partire, decisero di incendiare i depositi di vettovaglie (quelli nei pressi della chiesa di San Francesco e gli altri giacenti in via Tribuna e presso il Consorzio Agrario) per non lasciare viveri di nessun genere agli inglesi. Tentarono di far saltare il Castello, in particolare i locali dove erano depositate le munizioni. Chiesero, altresì, alle autorità locali di procurare una macchina, minacciando di prendere dieci ostaggi, qualora non fosse stato reperito l’automezzo richiesto, entro le ore 17,00 di quel giorno. Sempre, sabato 25 settembre 1943, quattro manfredoniani sorpresi a rubare armi dei tedeschi nel castello, furono condannati a morte. L’intervento eroico e tempestivo dell’Arcivescovo Cesarano gli evitò la fucilazione. Lo stesso giorno, alle ore 15,00 avvertita la popolazione con un bando, i tedeschi minarono il Castello, ma per nostra fortuna i bastioni e le torri resistettero alla forte deflagrazione, che fece danni solo alla parte interna del Castello. Una sola vittima tra gli abitanti, una persona anziana, che si trovò nei pressi del Castello. Mentre continuavano i saccheggi, i tedeschi ancora in Città, minacciarono, che se non avessero ottenuto una macchina in piena efficienza avrebbero fatto saltare anche il mulino-pastificio D’Onofrio, con 4000 quintali di grano, che sarebbe stato un vero disastro per Manfredonia.

Ancora il coraggioso intervento dell’arcivescovo Cesarano, presso il comandante tedesco di turno, evitò che questi portasse a compimento il bellicoso proposito di distruzione del mulino.

Sarà poi lo stesso arcivescovo a procurare la macchina che fu consegnata ai tedeschi. Sempre mons. Cesarano, in quei tormentati giorni (dal 9 al 23 settembre 1943), quando ancora i tedeschi erano in Città e si apprestavano a lasciarla, sprezzante di ogni minaccia di morte avuta, si prodigò e soccorse vite umane, ponendosi a braccia aperte d’avanti a una mitragliatrice tedesca pronta a far fuoco sulla folla. Aiutò numerosi rifugiati e riuscì ad impedire altre distruzioni in Città come l’affondamento delle barche dei pescatori attraccate al Molo di Levante, che i tedeschi, dopo aver distrutto il faro, volevano bombardare e affondare. Per questi atti eroici, l’arcivescovo Andrea Cesarano, meritò la medaglia d’argento al valor civile che fu consegnata al nostro amato prelato dal ministro dell’Interno Salvatore Aldisio, il 4 giugno 1944, con questa motivazione: “Durante il periodo dell’occupazione tedesca a Manfredonia, dal 9 al 26 settembre 1943, sprezzante d’ogni minaccia accorreva, ove fossero in pericolo vite umane. Sotto bombardamenti e mitragliatrici di aerei ponendosi anche a braccia aperte dinanzi a una postazione di mitragliatrice pronte a far fuoco sulla folla, salvava numerose vite umane, aiutava fuggiaschi, riusciva ad impedire che si adoperassero distruzioni e rovine, con conseguenti eventi sanguinosi. Mirabile esempio di abnegazione e di altissima virtù cristiana.

Il compianto arcivescovo Andrea Cesarano, ammirevole esempio di altruismo e di perfezione cristiana, continuò nel tempo la sua opera di buon pastore a favore del bene dei singoli e della Città. Tra le iniziative intraprese, dal nostro prelato vanno ricordate: la costituzione nel 1937 del Liceo Ginnaso “Sacro Cuore”; la riapertura del Seminario Diocesano, frequentato per anni da numerosi seminaristi provenienti da tutta la Diocesi; l’iniziativa popolare della raccolta dell’oro per realizzare le Corone alla Vergine di Siponto e al Bambin Gesù. L’evento della solenne incoronazione della Sacra Icona della Madonna di Siponto, ebbe luogo in piazza Duomo, il 28 agosto 1955, e fu eseguita dalle mani del patriarca di Venezia, Angelo Giuseppe Roncalli, amico fraterno di Cesarano.

Promosse l’istituzione del Centro per la Riabilitazione dei Ragazzi diversamente abili, intitolato allo stesso Arcivescovo, ed altre importanti iniziative realizzate non solo per la comunità sipontina, ma per l’intera Diocesi. Mons. Cerasano, morì a Manfredonia il 19 dicembre 1969.

Ritornando alla cronaca storica degli eventi post-armistizio, verso le ore 20,00 di domenica 26 settembre ’43 i soldati tedeschi (per la maggior parte austriaci) finalmente e frettolosamente lasciarono la Città, con un’autocolonna di autocarri e, si diressero parte per via Scaloria e parte per la strada per Monte S.Angelo. Durante il loro passaggio per le vie cittadine, un ufficiale tedesco fu oggetto di un agguato mortale mediante un colpo di fucile partito da una palazzina. Purtroppo, per alcuni giorni, la Città con l’assenza di qualsiasi milizia militare che doveva proteggerla, fu preda sia di notte che di giorno, di ladruncoli, malavitosi, contrabbandieri della ”Borsa Nera”, non solo di Manfredonia ma anche provenienti paesi limitrofi, che spadroneggiarono e saccheggiarono case e palazzine, compiendo ogni sorta di violenza.

Fu a questo punto, mi riferiva anni fa, il compianto musicista Raffaele Occhionero, memoria storica sipontina, della seconda guerra mondiale, che intervistai per mesi sulle vicende in loco dell’ultimo conflitto bellico, che l’ing. Salvatore Gatta (quasi come un atto di ribellione e nel contempo di orgoglio per una situazione che non si poteva accettare), entrò in scena e con circa cinquanta volontari (una sorta di milizia popolare armata) dopo numerosi scontri a fuoco, liberò Manfredonia da questi malfattori.

L’ing. Gatta, nacque a Manfredonia il 25 ottobre 1894, repubblicano, fu costretto a celare le sue idee politiche antifasciste. Sposa, dopo non poche traversie burocratiche, la contessa Rosa De Florio, una nobildonna appartenente a una delle famiglie più antiche e nobili sipontine (già coniugata con Rodolfo Falcone). Non ebbero figli. Durante il secondo conflitto mondiale è chiamato alle armi nell’Italia fascista, con i gradi di maggiore, e prestò servizio nel Genio del Regio Esercito Italiano.

Prima della guerra, lavorò come ingegnere presso i cantieri di Monfalcone. Dopo l’armistizio dell’8 settembre ’43, insieme ad altri militari e volontari di Manfredonia fu costretto a nascondersi nelle campagne del nostro agro, per evitare rappresaglie tedesche. Il movimento di resistenza clandestina si riuniva in una masseria dell’agro sipontino denominata “Masseria Spiezia” dove furono nascoste le armi e le munizioni. L’ing. Salvatore Gatta chiamato affettuosamente dai suoi familiari e amici “Ettorine”, insieme all’arcivescovo Andrea Cesarano, sono stati due eroi, nei giorni post-armistizio della seconda guerra mondiale a Manfredonia, ma queste cose si dimenticano facilmente nella nostra Città.

Quando fu ripristinata la legalità civile in Città, il Commissario di Pubblica Sicurezza, incredibilmente redarguì in nostro eroe e ordinò allo stesso maggiore Gatta di sciogliere la sua Milizia. L’ing. Gatta, che non aveva peli sulla lingua, replicò al dirigente del Commissariato dicendo:…dove eravate quando la Città era in balia di malavitosi e delinquenti?”. Occhionero, a tal proposito, mi raccontava, che poi tutto finì “a taralozze e vine” (a tarallucci e vino), in seguito a ordini dall’alto.

Va ricordato, che l’ing. Gatta, sempre in quel periodo, fece parte del Comitato di Liberazione Nazionale, che si era costituito anche a Manfredonia. Nel dopo guerra, l’ing. Gatta, ebbe anche il delicato compito tenuto insieme agli Alleati di arrestare tutti quei cittadini di Manfredonia, legati al fascismo, poi in seguito amnistiati. Dal febbraio ‘44 fino al giugno ’45, ha diretto la “3^ Polveriera del Mondo”- Base n. 8 (30 Kmq) dislocata nell’agro sipontino fino alla foce del fiume Candelaro. Un compito molto impegnativo e di grande responsabilità che l’ing. Gatta seppe portare a buon fine. Nel dopo guerra, l’ing. Gatta è stato docente presso l’I.T.I.S. (Istituto Tecnico Industriale di Foggia). E’ deceduto a Manfredonia, il 14 novembre 1970.

**Notizie su l’ing. Salvatore Gatta, mi sono state fornite dal musicista Raffaele Occhionero, memoria storica della seconda guerra mondiale, che spesso ho intervistato nella sua abitazione di Porta Pugliese, prima di trasferirsi a Foggia dove risiedeva una figlia e dove Raffaele ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. Altri documenti e materiale fotografico dell’ing. Gatta, mi furono messi a disposizione da Felice “Felicette” Lombardi (all’epoca quando lo intervistai aveva 90 anni) e dal figlio, l’amico Pinuccio Lombardi. Materiale storico è stato altresì attinto dalla pubblicazione: “L’occupazione militare tedesca a Manfredonia”-dal diario dell’arcivescovo Andrea Cesarano a cura prof. Antonio Tomaiuoli (archivista dell’Arcidiocesi). Va ricordato che altri cultori, di storia patria hanno scritto in passato e pubblicato interessanti e preziose testimonianze relative agli eventi legati alla seconda guerra mondiale a Manfredonia, tra questi Michele Magno, Giuseppe Antonio Gentile, Antonio Telera, Franco Brunetti, dott. Michele Apollonio, prof. Tommaso Prencipe.

