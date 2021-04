Perché noleggiare un’auto: i vantaggi

Noleggiare un’auto è un’azione molto comoda, perché permette di spostarsi liberamente lungo dei percorsi a seconda delle nostre necessità. Molti ricorrono a questa opportunità, usufruendo dei numerosi servizi che mettono a disposizione le macchine a noleggio. In ogni caso, qualunque sia la società a cui ci affidiamo, dobbiamo essere consapevoli di alcuni principi fondamentali, che possiamo definire come delle fondamentali regole da seguire per noleggiare un’automobile, in base alle nostre necessità. Vogliamo darti alcuni consigli da seguire quando noleggi un’auto. Per esempio ti spieghiamo a cosa stare attenti. Andiamo ad approfondire subito l’argomento.

Come funziona il noleggio di un’auto

Se ti serve un servizio di noleggio auto Olbia aeroporto o per compiere il percorso che ti interessa, tieni conto dell’età minima per poter guidare una vettura, che corrisponde a 24 anni. Per poter guidare un’auto presa a noleggio basta avere la patente di categoria B, che sia naturalmente in corso di validità. Devi esserne in possesso da almeno un anno.

Anche coloro che hanno una patente di guida rilasciato da uno Stato che non appartiene all’Unione Europea possono noleggiare un’auto. Essa deve essere esibita in originale e deve avere in associazione anche il permesso internazionale di guida.

Ricordati che, pagando generalmente un supplemento, può essere incluso un conducente aggiuntivo nel contratto di noleggio, a patto che naturalmente anche il conducente aggiuntivo sia in possesso ed esibisca la patente di guida.

Ma che cosa include la tariffa per il noleggio auto? Innanzitutto puoi usufruire di un chilometraggio illimitato e di un’assicurazione RCA conto terzi. Poi puoi avere a disposizione anche una copertura per eventuali danni alla vettura con un importo che può variare in base al modello della macchina. È compresa nella tariffa generalmente anche la copertura per furto e incendio, sempre con importo variabile in base al modello dell’auto.

La consegna dell’auto

Come funziona la restituzione di un’auto a noleggio? Per rispondere a questa domanda ti diciamo subito che l’auto deve essere riconsegnata quando termina il periodo indicato sul contratto.

Una giornata di noleggio è considerata come composta da 24 ore. Le compagnie di noleggio di solito tollerano il ritardo di un’ora. Poi, se si supera questo limite, viene addebitato un altro giorno di noleggio.

In genere ti conviene riconsegnare l’automobile negli orari di apertura delle varie agenzie, altrimenti potrai riconsegnarla nell’orario che preferisci, pagando un supplemento. Se hai la necessità di estendere il periodo del tuo noleggio, puoi comunque farlo comodamente. È sufficiente dare una comunicazione preventiva entro 24 ore dalla data di riconsegna.

È sempre molto importante fare attenzione a riconsegnare l’autovettura con il pieno di carburante.

Perché conviene scegliere il noleggio auto

È molto vantaggioso scegliere il noleggio auto, specialmente quando hai il desiderio di visitare dei luoghi che non hai visto. Noleggiando un’auto puoi muoverti liberamente per territori anche in cui non sei mai stato e poi visitare località non frequentate dalla massa di turisti.

Puoi scoprire angoli davvero belli nelle varie regioni d’Italia. D’altronde, a seconda della località in cui ti trovi, puoi utilizzare l’auto noleggiata per tutte le tue esigenze, anche semplicemente per fare un giro la sera o se ti trovi in una località balneare, per esempio per raggiungere la spiaggia.

Di solito le agenzie che si occupano di offrire auto a noleggio ti danno la possibilità di scegliere tra vari modelli di automobile, in modo che tu possa scegliere a seconda delle tue necessità.

Noleggiare un’auto può essere un’idea importante anche per trascorrere in tutta tranquillità la tua vacanza. Affidandoti ad un’agenzia che ha un punto di noleggio presso un aeroporto, apprezzerai ancora di più la comodità del noleggio auto per poter trovare subito un punto di riferimento ed avere così un mezzo per poterti spostare liberamente. (nota stampa)