Quasi 2 chili e mezzo di marijuana sequestrati all’interno di un club a San Marco in Lamis

(STATOQUOTIDIANO, ore 14). San Marco in Lamis, 23 aprile 2021. I militari della Stazione Carabinieri di San Marco in Lamis, allertati da alcuni cittadini che segnalavano un andirivieni di presso un locale, effettuavano un controllo al suo interno rinvenendo un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marjuana, per la precisione kg.2,410, suddivisa in diverse buste per alimenti, sottovuoto, nonché tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente, nella fattispecie numerose altre buste per il sottovuoto, la relativa macchina e due bilancini di precisione.

Il locale, un club situato nel centro storico del paese, era in uso esclusivo ad un soggetto già noto ai Carabinieri in quanto già arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti nel mese di febbraio di quest’anno e sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.

All’arrestato, di cui si forniscono le iniziali, M.L.N., venivano anche sequestrati euro 75,00, presunto provento dell’attività di spaccio, e due manoscritti con indicazioni di nomi e cifre, presumibilmente riconducibili all’attività illecita.

L’arrestato veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’A.G. che, questa mattina, disponeva la custodia cautelare in carcere.