San Severo, sindaco Miglio “Ho avuto il Covid, 28 giorni da solo in una stanza”

San Severo, 23/04/2021 – “Ventotto giorni io e lui da soli in una stanza, lunghi discorsi per convincerlo a lasciarmi stare. È subdolo, quando sembra che lo hai convinto ritorna all’attacco. Non fai in tempo a risollevarti perché pensi di averlo scacciato che di nuovo ti senti mancare, sfinito dalla stanchezza.

La convivenza con “Zio virus” è stata molto difficile, la più difficile dei miei primi 48 anni di vita. State attenti: non vi fate acchiappare, scacciarlo è difficile. Da ieri sono tornato alla mia vita, al mio lavoro, alle mie incazzature. Felice di essere tornato nella mischia, temprato e rafforzato da un’esperienza di vita difficile”.