Sindaci città balneari: “Coprifuoco significa non poter lavorare”

Vieste, 23/04/2021 – (messaggeroveneo) «È una follia. Siamo delusi da queste nuove regole: ci auguriamo che cambino perché, altrimenti, le conseguenze per il turismo e, di conseguenza, per la tenuta sociale del Paese sarebbero devastanti.

È necessaria una revisione totale delle ultime disposizione governative per l’apertura della stagione estiva». È così che il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, sintetizza il grido d’allarme che i sindaci delle principali città balneari italiane, riuniti nel G20s, hanno lanciato al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Una delegazione di primi cittadini, Fanotto compreso, infatti, è stata accolta ieri a Roma.

«L’ipotesi di un coprifuoco d’estate, il mantenimento del sistema a fasce colorate delle regioni e gli spostamenti all’interno dei confini nazionali con il “green pass”, oltre alle ulteriori numerose limitazioni sull’attività dei pubblici esercizi, come la possibilità per i ristoratori di servire la cena all’interno del locale solo dal primo giugno e con chiusura alle 18, significa, di fatto, non poter lavorare – spiega Fanotto, che a Roma ci è andato, anche in rappresentanza di Grado, assieme ai colleghi Roberta Nesto (Cavallino-Treporti), Giancarlo Farnetani (Castiglione della Pescaia) e Giuseppe Nobiletti (Vieste) –.(messaggeroveneto)