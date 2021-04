“Una vacanza lontano da te”. Arriva il primo cortometraggio del sipontino Antonio Troiano

“UNA VACANZA LONTANO DA TE”, primo cortometraggio, di Antonio Troiano, collaboratore di questa testata giornalistica. Ha messo in pratica gli insegnamenti ricevuti dopo aver frequentato i corsi di Montaggio Video, Direzione della Fotografia e Masterclass Regia, presso l’Accademia Mediterranea del Cinema “Amarcord” nella sede di Bari.

Anche se, in precedenza, ha acquisito delle esperienze sul campo, con immagini, delle bellezze del territorio e riprese in occasione di interviste ed eventi, ha voluto, ulteriormente aumentare il suo bagaglio professionale nel mondo Cine-Fotografico affrontando difficoltà, sia di distanza, ma soprattutto, adattandosi alle norme in vigore per il COVID 19, che hanno provocato il protrarsi dei corsi stessi, mettendo in pratica tutte le misure di sicurezza dovute alle varie chiusure e precauzioni imposte dai D.P.C.M.

Per farsi apprezzare sta partecipando ai vari festival che si terranno in tutta l’Italia, tra cui il FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO CITTA’ DI MANFREDONIA, in programma nel mese di luglio.