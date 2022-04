Alloggi, “Da Valente pesantissime affermazioni senza però documentarle”

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/04/2022 – “Legalità e coerenza vo’ cercando. A proposito di registrazioni (questa volta ufficiali) nel dibattito di Consiglio comunale, nell’interrogazione a firma di tutti i consiglieri di minoranza sull’emergenza abitativa, la consigliera Valente, rispondendo piccata all’ampia e dettagliata relazione del sindaco Rotice, ha fatto delle precise e pesantissime affermazioni, senza però documentarle chiaramente.

“A proposito di legalità. Fare chiarezza su chi occupa abusivamente gli alloggi, magari non avvisando prima che arrivano i controlli”. Bene, vista la gravità di tali affermazioni, al fine dell’applicazione fattiva dei principi della legalità, la consigliera Valente e tutti i colleghi della minoranza si recheranno presso le Forze dell’Ordine per denunciare, rendendo note nomi e situazioni o sono solo i soliti slogan?

Con coraggio e mettendoci la faccia potrebbero farlo accompagnati dal nostro sindaco che ogni giorno, dal primo giorno, con i Vigili Urbani e Forze dell’Ordine lotta contro le occupazioni abusive.S e cosi non fosse, o tutta l’opposizione sarebbe complice di tale illegalità o la Valente é passibile di denuncia per diffamazione da parte del sindaco e dell’Amministrazione. Tertium non datur”.