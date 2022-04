Foggia. Bagni pubblici e parchi giochi riaffidati per 3 mesi, sarà la volta buona?

Statoquotidiano.it, 23 aprile 2022. Necessario provvedere al servizio di guardania e pulizia dei bagni pubblici oltre che a quello di apertura e chiusura dei parchi giochi. Per questo, con la determina del Comune di Foggia del 22 aprile scorso che ribadisce, appunto, l’essenzialità di cui sopra, è stato ripristinato il servizio di gestione, apertura e chiusura dei bagni pubblici e dei parchi giochi. Per 3 mesi, sono stati affidati alla Sos autospurgo servizi ecologichi di Ignazio Spina di San Ferdinando di Puglia per 34.766,34 euro, iva inclusa.

Il 5 aprile, con determina dirigenziale, il Comune ha annullato l’atto di affidamento diretto del servizio di pulizia e di guardania dei bagni pubblici (santurario Incoronata, mercato Cep e Manzoni e villa comunale) nonché quello di apertura e chiusura dei parchi giochi al Cep, a San Pio X e in villa comunale.

L’operatore economico aggiudicatario della suddetta procedura di affidamento diretto è il Consorzio Libero Cooperativa Sociale, di San Severo. “In data 9-12-2021- si legge nella determina- è stata adottata la informazione antimafia interdittiva nei confronti della società Foggia Service – Società Cooperativa Sociale che risulta far parte di Consorzio Libero sopra menzionato, come si evince da visura camerale del 4/4/2022”. Sarà la volta buona?