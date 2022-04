Covid: in Puglia 10 morti e 6.109 positivi, il 22,23% dei test

(ANSA) – BARI, 23 APR – Sono 6.109 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime ore a fronte di 27.475 tamponi, con un tasso di positività in aumento di oltre due punti percentuali e che si attesta al 22,23%. Dieci i decessi rispetto ai nove di ieri.

Sono 104.335 (ieri 103.579) le persone attualmente positive, 577 delle quali sono ricoverate in area non critica, 34 in terapia intensiva (ieri 35). Questa la divisione per province: Bari 2.141, Bat 393, Brindisi 620, Foggia 834, Lecce 1.071, Taranto 969, residenti fuori regione 62, in Provincia in via di definizione 19. (ANSA).