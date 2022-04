Decine di carpe morte nel lago di Occhito: giallo sulle cause

FOGGIA, 23/04/2022 – (primonumero) Decine di carpe morte nelle acque del lago di Occhito. E’la macabra scena che si sono trovati davanti venerdì mattina alcuni appassionati di pesca che si erano spostati sulle rive dell’invaso che segna il confine tra Puglia e Molise per trascorrere qualche ora all’aria aperta.

Invece, si sono ritrovati davanti a decine di pesci galleggianti o spiaggiati. Fatto che ha destato ovviamente molta preoccupazione non soltanto fra gli amanti della pesca ma anche tra i visitatori che hanno denunciato “il colore giallastro delle acque nel recente periodo”.

Il motivo della morìa improvvisa (perlopiù di carpe) non è stato ancora accertato. E non è escluso che le diverse associazioni di pesca del posto decidano di far presente il caso all’Arpa e di informare le autorità competenti affinché siano approfonditi i motivi che hanno portato alla morte di questi esemplari, di cui fra l’altro il Lago di Occhito è particolarmente ricco. (primonumero)