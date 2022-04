F-35 dell’Amendola in missione Nato: difesa dello spazio aereo dell’Islanda

FOGGIA, 23/04/2022 – Un distaccamento di caccia F-35A dell’Aeronautica Militare italiana è pronto schierarsi in Islanda a sostegno degli sforzi duraturi di polizia aerea della NATO nell’estremo nord.

Provenienti presso la base aerea di Amendola (Foggia), in Italia, i moderni caccia F-35A si stanno preparando per il loro dispiegamento di due mesi presso l’alleato Islanda della NATO per la missione di routine programmata di fornire velivoli intercettori a supporto della sorveglianza aerea islandese. L’autorità sui caccia ricade sull’Allied Air Command della NATO; il Northern Combined Air Operations Center a Uedem, in Germania, controllerà tatticamente le operazioni di distaccamento e le collegherà agli accordi di sicurezza collettiva dell’Alleanza.

“L’Italia dimostra una capacità continua di fornire moderni aerei da combattimento alle operazioni dell’Alleanza e continuerà ad addestrare gli equipaggi per proteggere i cieli nazionali e dell’Alleanza”

“Dopo essere stata il primo alleato a schierare caccia di quinta generazione in una missione NATO all’estero, l’Italia dimostra una capacità sostenuta di fornire moderni aerei da combattimento alle operazioni dell’Alleanza”, ha affermato il colonnello Gianmarco Di Loreto, comandante della Task Force italiana F-35A Air in Islanda. I nostri aerei F-35A hanno già maturato una notevole esperienza internazionale partecipando alle missioni di Air Policing della NATO in Islanda, ma anche in Estonia. Il personale ha anche svolto il dovere nazionale QRA dalla propria base e continuerà ad addestrare gli equipaggi per proteggere i cieli nazionali e dell’Alleanza”, ha aggiunto il colonnello Di Loreto.



Il caccia F-35A dell’Aeronautica Militare Italiana effettuerà missioni di polizia aerea della NATO sopra l’Islanda a maggio e giugno 2022. Foto d’archivio per gentile concessione dell’Aeronautica Militare Italiana.

L’Italia può guardare indietro al dispiegamento di caccia moderni di successo in Islanda: le foto sono state scattate durante il precedente dispiegamento nel 2019. Foto d’archivio dell’Aeronautica Militare Italiana.

Secondo la leadership della guardia costiera islandese, “l’operazione NATO in corso in Islanda è specifica e unica. Data la sua posizione geografica, gli alleati, in collaborazione con le autorità islandesi, hanno convenuto che l’accordo appropriato per aiutare a mantenere lo spazio aereo islandese sicuro e protetto è quello di mantenere una presenza periodica di aerei da combattimento della NATO con base presso la base aerea della NATO di Keflavik”. L’obiettivo della “missione di preparazione in tempo di pace” è svolgere addestramento ed esercitazioni di volo di routine affinché l’Alleanza soddisfi i requisiti e la necessità dell’Islanda di rimanere preparata, monitorare e gestire il suo spazio aereo in tempo di pace.

Il distaccamento dell’Aeronautica Militare Italiana è composto da più di 130 donne e uomini e quattro caccia F-35A tra cui piloti, personale di terra, personale di supporto e di protezione delle forze. Questo è il terzo dispiegamento di caccia italiani di quinta generazione in Islanda dopo il 2019 e il 2020. In precedenza, l’Italia ha sostenuto la missione con l’Eurofighter Typhoon per salvaguardare lo spazio aereo sopra l’Alleato nell’Alto Nord nel 2013, 2017, 2018 e 2019.