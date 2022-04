Foggia, ripartire dal terzo settore: verso la Consulta delle associazioni

Statoquotidiano.it, Foggia, 23 aprile 2022 – Tutto pronto per l’incontro del 6 maggio 2022 alle ore 17,30 presso La Magna Capitana di Foggia per la costituzione di una Consulta Comunale delle Associazioni anche a Foggia. Un evento promosso dall’Aics provinciale e che vede l’impegno di Cesare Gaudiano, Antonio De Sabato e Andrea Castriotta.

“Un’assemblea libera e aperta a tutta la cittadinanza e alle associazioni per riflettere su un tema importante per il capoluogo dauno e non solo, la centralità del terzo settore”, riferiscono gli organizzatori dell’incontro a Statoquotidiano.it.

“Una prima tappa importante in un processo di costruzione di una rete di soggetti per rilanciare la città di Foggia, abbandonata da troppi anni. L’obiettivo sarà principalmente quello di dare vita a un tavolo di lavoro permanente attraverso cui il Comune e tutte le associazioni operino in sinergia per uno sviluppo coordinato e responsabile”.

“Le funzioni della ‘Consulta Comunale delle Associazioni’ sono di natura propositiva con la facoltà di collaborare con l’Amministrazione Comunale. In questa fase, dove la città sta vivendo un momento complesso derivante da molteplici problemi, bisogna avere la piena consapevolezza e la capacità di mettersi a disposizione in maniera importante per rilanciare il capoluogo dauno”.

“Il raggiungimento di questo obiettivo permetterebbe alla città di dotarsi di un nuovo strumento per la valorizzazione del terzo settore e del sociale a tutti i livelli, nonché di un canale di comunicazione privilegiato con l’amministrazione comunale per tutti i cittadini”, concludono i responsabili dell’iniziativa.